Происшествия

Под Волгоградом пять человек пострадали из-за упрямого водителя

Происшествия 24.04.2021 09:59
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24.04.2021 09:59


Пять человек, среди которых двое несовершеннолетних, пострадали в ДТП в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на регулируемом перекрестке ул. Карбышева - ул. 40 Лет Победы. По предварительной информации, 22-летний водитель «ВАЗ-21099» при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате пострадали 23-летний водитель и двое пассажиров 16-ти и 17-ти лет автомашины «Лада Гранта», водитель и 23-летний пассажир «ВАЗ-21099». Они госпитализированы.

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