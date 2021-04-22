Общество

В Волгограде пробки парализовали движение в двух районах

Общество 22.04.2021 19:27
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22.04.2021 19:27


Огромная  пробка стала причиной дорожных заторов в  Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102",   столпотворение машин наблюдается на участке  от ЦПКиО до площади Ленина в сторону Центрального района. Виной всему стали неработающие светофоры. Аналогичная ситуация и на пересечении Второй продольной с улицей Качинцев.

Также затруднен проезд на пересечении Второй продольной и улицы Хиросимы. Как рассказали ИА "Высота 102" очевидцы, причиной пробки на данном участке стала авария фуры и легковушки.
Сведения уточняются в ГУ МВД России по Волгоградской области.

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