В Волгограде пробки парализовали движение в двух районах

Общество 22.04.2021 19:27
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22.04.2021 19:27
Огромная пробка стала причиной дорожных заторов в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", столпотворение машин наблюдается на участке от ЦПКиО до площади Ленина в сторону Центрального района. Виной всему стали неработающие светофоры. Аналогичная ситуация и на пересечении Второй продольной с улицей Качинцев.
Также затруднен проезд на пересечении Второй продольной и улицы Хиросимы. Как рассказали ИА "Высота 102" очевидцы, причиной пробки на данном участке стала авария фуры и легковушки.
Сведения уточняются в ГУ МВД России по Волгоградской области.
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