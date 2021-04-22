В Волгограде пробки парализовали движение в двух районах





Огромная пробка стала причиной дорожных заторов в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", столпотворение машин наблюдается на участке от ЦПКиО до площади Ленина в сторону Центрального района. Виной всему стали неработающие светофоры. Аналогичная ситуация и на пересечении Второй продольной с улицей Качинцев.





Также затруднен проезд на пересечении Второй продольной и улицы Хиросимы. Как рассказали ИА "Высота 102" очевидцы, причиной пробки на данном участке стала авария фуры и легковушки.

Сведения уточняются в ГУ МВД России по Волгоградской области.



