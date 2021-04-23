



Зарплата бюджетников в Волгоградской области выросла за прошедший год, а у некоторых групп – даже намного. Как сообщает ИА «Высота 102», итоговые данные разместил Волгоградстат. Так, существенный рост наблюдался в зарплатах врачей – в среднем 71165 рублей в месяц, тогда как в 2019 году они зарабатывали около 57 тысяч рублей. Средний медперсонал также улучшил свое материальное положение. В 2020 году средний размер зарплаты этой категории медработников составил 36605 рублей, в 2019 году было 28671 рубль. Повышение произошло и в группе младшего медперсонала – 36539 рублей против 27977 рублей в 2019 году. (Как известно, за работу в условиях пандемии медики получали дополнительные выплаты от государства – ред. ИА «Высота 102»). Выросла также зарплата соцработников – с 27733 рублей в 2019 году до 30349 рублей в 2020 году.

Также еще больше стали зарабатывать работники научной сферы. В 2020 году в среднем они получали 67320 рублей, тогда как в 2019 году было всего 53 тысячи рублей. Увереннее, согласно данным Волгоградстата, чувствуют себя теперь и преподаватели высших учебных заведений. Если в 2019 году средний заработок этих работников бюджетной сферы составлял 57545 рублей, то в 2020 году – 61099 рублей.

Соцработники в 2020 году получали в среднем 30349 рублей, а в 2019 году этот показатель был на уровне 27733 рублей.

Выросла зарплата и у воспитателей детских садов – до 28412 рублей вместо 26718 рублей в позапрошлом году. Средний заработок учителей в 2020 году достиг 28412 рублей. В 2019 году они зарабатывали 28576 рублей. Такая же тенденция роста зафиксирована и в группе преподавателей дополнительного образования – было 28851 рубль, стало 31042 рубля. Подросла средняя зарплата и работников культуры – до 30460 рублей (было 29285 рублей).



