В Волгоградской области нацпроект «Демография» наплодил чиновников





Реализация нацпроекта «Демография» в Волгоградской области привела к росту численности чиновников. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные КСП Волгоградской области, в частности, количество госслужащих увеличилось в комитете социальной защиты. Так, по распоряжению губернатора комитет социальной защиты Волгоградской области передал отдельные полномочия подведомственному учреждению ГКУ «Центр контроля качества». В результате передачи полномочий в комитете были сокращены 42 штатных единиц, а в ГКУ «Центр контроля качества» введено 60 штатных единиц, т.е. на 18 штатных единиц больше.

По пояснениям руководства органа исполнительной власти, увеличение штатной численности обусловлено введением с 1 июля 2020 года новой ежемесячной денежной выплаты на детей от трех до семи лет включительно, реализацией региональных проектов по направлению «Демография», организацией работы по внесению данных в государственную информационную систему социального обеспечения, а также применением с 2021 года нового механизма оказания государственной социальной помощи на основе социального контракта. Годовой фонд оплаты труда с начислениями сокращенных 22 госслужащих по штатному расписанию составил 22265,9 тыс. рублей. Численность же ГКУ «Центр контроля качества» увеличилась на 65,5 ед. с годовым фондом оплаты труда (с начислениями) в размере 27166,2 тыс. рублей.

Таким образом, реализация мероприятий по оптимизации штатной численности комитета социальной защиты в целях совершенствования государственного управления в Волгоградской области привела к росту потребности в средствах областного бюджета почти на 5 миллионов рублей, говорится в выводах КСП. С начислениями же на оплату труда в прошлом году эти расходы увеличились до 10 миллионов рублей.



