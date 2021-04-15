В Волгограде ландшафтный пожар добрался до линии электропередач

Происшествия 15.04.2021 13:53
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15.04.2021 13:53
Ландшафтный пожар в настоящее время тушат в Кировском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, загорелась трава в районе остановки «7-ая площадка» на улице Саши Чекалина. Огонь охватил и опору линии электропередач. К счастью, как пояснили в ГУ МЧС по Волгоградской области, объект удалось отстоять от огня. Перебоев с электричеством не наблюдалось.
В настоящее время ландшафтный пожар локализован.
Напомним, все последние дни в Волгоградской области полыхают ландшафтные пожары. В Волгограде огонь уже подбирался к гаражным кооперативам и жилым строениям.
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