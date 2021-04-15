Директор Волгоградского филиала «Росгосстраха» удостоен благодарности заместителя министра финансов

Общество 15.04.2021 08:29
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15.04.2021 08:29
Директор филиала «Росгосстраха» в Волгоградской области Юрий Овчаров удостоен Благодарности заместителя министра финансов РФ. Замглавы Минфина Алексей Моисеев отмечает личные заслуги Юрия Овчарова в формировании и развитии страхового рынка в Российской Федерации и достигнутые успехи на этом значимом для экономики и Российской Федерации поприще.
«Выражаю надежду, что и в дальнейшем ваш профессионализм, уникальные знания качественная реализация поставленных руководством ПАО СК «Росгосстрах» задач по формированию сбалансированного страхового портфеля, эффективному управлению ресурсами, развитию агентского корпуса, высокому качеству обслуживания клиентов, реализация в Волгоградской области социальных проектов будут являться неоценимым вкладом в развитие всей страховой отрасли», — говорится в Благодарственном письме Алексея Моисеева.
Также высшей ведомственной награды Минфина — Благодарности министра финансов — за вклад в содействие Министерству финансов в сфере реализации его функций по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию страховой деятельности удостоен весь коллектив ПАО СК «Росгосстрах».
Публикация благодарностей приурочена к 100-летию старейшей страховой компании страны и является признанием заслуг всего ее коллектива и отдельных сотрудников, десятилетиями добросовестно трудившихся ради обеспечения надежной страховой защиты граждан России.
«Эта высокая оценка особенно важна для нас в год 100-летия «Росгосстраха» и является еще одним значимым подтверждением достижений трудового коллектива нашей компании и филиала в Волгоградской области, — отметил Юрий Овчаров. — В своем развитии мы и дальше будем ориентироваться на насущные потребности жителей Волгоградской области и предлагать доступные по цене надежные программы защиты их жизни, здоровья, имущества и гражданской ответственности, наполняя страховые продукты новыми сервисами и повышая качество клиентского обслуживания на всех этапах — от заключения договора до выплаты страхового возмещения».
Напомним, в Волгоградской области действует филиал ПАО СК «Росгосстрах», который включает 26 страховых отделов, а также региональный центр урегулирования убытков в г. Волгоград.
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, входит в группу банка «Открытие».
На территории Российской Федерации действуют 1639 представительств компании. В компании работает около 50 тысяч сотрудников и страховых агентов. 6 октября 2021 года система «Росгосстрах» отметит 100 лет со дня своего создания.www.RGS.ru
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