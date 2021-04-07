Волгоградские профсоюзы отказались от первомайской демонстрации





Волгоградские профсоюзы не будут и в этом году проводить первомайскую демонстрацию из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в облсовпрофе, вместо традиционного шествия планируется провести торжественное собрание в ДК профсоюзов. Также состоятся другие мероприятия в рамках профсоюзной первомайской недели.

Напомним, первомайская демонстрация не состоялась и в прошлом году из-за начала пандемии. Напомним, суточная заболеваемость 1 мая 2020 года в Волгоградской области составила 42 человека, всего на эту дату в регионе коронавирус был выявлен у 386 человек, 8 человек скончались. С тех пор ковидом в регионе переболели около 55 тысяч человек, в сутки фиксируется более 100 новых случаев, а жертвами пандемии стали 986 человек.

Фото из архива ИА "Высота 102".