Волгоградские профсоюзы отказались от первомайской демонстрации

Общество 07.04.2021 17:49
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07.04.2021 17:49
Волгоградские профсоюзы не будут и в этом году проводить первомайскую демонстрацию из-за ситуации с коронавирусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в облсовпрофе, вместо традиционного шествия планируется провести торжественное собрание в ДК профсоюзов. Также состоятся другие мероприятия в рамках профсоюзной первомайской недели.
Напомним, первомайская демонстрация не состоялась и в прошлом году из-за начала пандемии. Напомним, суточная заболеваемость 1 мая 2020 года в Волгоградской области составила 42 человека, всего на эту дату в регионе коронавирус был выявлен у 386 человек, 8 человек скончались. С тех пор ковидом в регионе переболели около 55 тысяч человек, в сутки фиксируется более 100 новых случаев, а жертвами пандемии стали 986 человек.
Фото из архива ИА "Высота 102".
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