Общество

«Пернатый ад»: под Волгоградом дачница не смогла засудить соседку из-за курятника

Общество 04.04.2021 09:51
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04.04.2021 09:51


Убрать курятник с территории садового участка через суд потребовала от соседки дачница из Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, в этих требованиях женщине было отказано Волжским городским судом, а апелляционная инстанция оставила решение в силе.
По материалам дела, женщины поссорились из-за курятника, который установила на своем участке одна из дачниц. Соседке не нравилось, что вблизи ее дома разводят домашнюю птицу. Женщина жаловалась на специфический запах, особенно во время дождя и в жару. По ее словам, из-за соседского курятника воздух перенасыщен аммиаком, что создает невыносимые условия для комфортного проживания на участке. Кроме того, заявительница вынуждена постоянно использовать сплит-систему, так как невозможно открывать окна для проветривания.
Сотрудники Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявили признаки нарушения требований земельного законодательства. Хозяйка курятника, как установили инспекторы, птицу не регистрировала и не вакцинировала, за что была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). В материалах дела указано, что отделом по управлению поселками администрации Волжского с дачницей была проведена беседа о порядке размещения птицы и устранении выявленных нарушений. А комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации Волжского направил женщине требование о прекращении ведения личного подсобного хозяйства. Но курятник она не убрала, поэтому ее соседка пошла в суд. Специалисты комитета ветеринарии Волгоградской области несколько раз пытались попасть на территорию дачного участка, но это им не удалось. А разглядеть за высоким забором курятник они не смогли.
Как установил суд, уставом СНТ разведение на участке домашнего скота и птицы не запрещено. Также содержание домашних животных и птицы не противоречит положениям Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ограничить конституционные права собственницы земельного участка суд может только при наличии доказательств, что хозяйка курятника не соблюдает экологические, санитарно-гигиенические и противопожарные требования (нормы, правила и нормативы), ущемляет права иных лиц. Суд пришел к выводу, что факт нарушения ответчиком ветеринарных правил при содержании и разведении домашних животных подтверждения не нашел.

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