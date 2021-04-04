«Пернатый ад»: под Волгоградом дачница не смогла засудить соседку из-за курятника

Общество 04.04.2021 09:51
0
04.04.2021 09:51
Убрать курятник с территории садового участка через суд потребовала от соседки дачница из Волжского. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, в этих требованиях женщине было отказано Волжским городским судом, а апелляционная инстанция оставила решение в силе.
По материалам дела, женщины поссорились из-за курятника, который установила на своем участке одна из дачниц. Соседке не нравилось, что вблизи ее дома разводят домашнюю птицу. Женщина жаловалась на специфический запах, особенно во время дождя и в жару. По ее словам, из-за соседского курятника воздух перенасыщен аммиаком, что создает невыносимые условия для комфортного проживания на участке. Кроме того, заявительница вынуждена постоянно использовать сплит-систему, так как невозможно открывать окна для проветривания.
Сотрудники Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявили признаки нарушения требований земельного законодательства. Хозяйка курятника, как установили инспекторы, птицу не регистрировала и не вакцинировала, за что была привлечена к административной ответственности по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ (Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил). В материалах дела указано, что отделом по управлению поселками администрации Волжского с дачницей была проведена беседа о порядке размещения птицы и устранении выявленных нарушений. А комитет земельных ресурсов и градостроительства администрации Волжского направил женщине требование о прекращении ведения личного подсобного хозяйства. Но курятник она не убрала, поэтому ее соседка пошла в суд. Специалисты комитета ветеринарии Волгоградской области несколько раз пытались попасть на территорию дачного участка, но это им не удалось. А разглядеть за высоким забором курятник они не смогли.
Как установил суд, уставом СНТ разведение на участке домашнего скота и птицы не запрещено. Также содержание домашних животных и птицы не противоречит положениям Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ограничить конституционные права собственницы земельного участка суд может только при наличии доказательств, что хозяйка курятника не соблюдает экологические, санитарно-гигиенические и противопожарные требования (нормы, правила и нормативы), ущемляет права иных лиц. Суд пришел к выводу, что факт нарушения ответчиком ветеринарных правил при содержании и разведении домашних животных подтверждения не нашел.
Реклама
В Волгоградской области закрыли два кабинета в довоенной школе из-за опасной трещины04.04.2021 15:58
Общество 04.04.2021 15:58
Уволилась руководитель Россельхозцентра по Волгоградской области04.04.2021 13:48
Общество 04.04.2021 13:48
Волгоградский облкомтранс заподозрили в аффилированности и неадекватности04.04.2021 12:35
Общество 04.04.2021 12:35
"Плаваем в мусоре": шестилетний волгоградец убрался во дворе дома за управляющую компанию04.04.2021 10:41
Общество 04.04.2021 10:41
Первый самолет в Брянск торжественно улетел из аэропорта Волгограда03.04.2021 19:35
Общество 03.04.2021 19:35
В двух районах Волгоградской области зафиксирован прирост заболевших коронавирусом03.04.2021 18:41
Общество 03.04.2021 18:41
Росстат: в Волгоградской области за два месяца умерли более 7 тысяч человек03.04.2021 15:18
Общество 03.04.2021 15:18
В Волжском выжигают камышовые «джунгли»03.04.2021 13:02
Общество 03.04.2021 13:02
«Добрая волшебница»: на лечение волгоградского малыша со СМА бизнесвумен перевела миллион рублей03.04.2021 11:03
Общество 03.04.2021 11:03
В Михайловке Волгоградской области объявили конкурс на должность главы03.04.2021 09:30
Общество 03.04.2021 09:30
Снег вернется: в Волгоградской области после солнечных выходных испортится погода03.04.2021 09:23
Общество 03.04.2021 09:23
Волгоградский институт управления — филиал РАНХиГС приглашает на День открытых дверей02.04.2021 13:22
Общество 02.04.2021 13:22
В Волгограде родственники умершего от COVID-19 водителя "скорой" судятся с больницей и чиновниками02.04.2021 11:49
Общество 02.04.2021 11:49
В Волгограде часть здания клиники пластической хирургии продают с молотка02.04.2021 10:42
Общество 02.04.2021 10:42
Реклама