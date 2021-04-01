В Волгограде заработают 12 дачных автобусных маршрутов





Официальное открытие дачного сезона в Волгограде состоится уже на следующих выходных. 10 апреля автобусы муниципального предприятия «ВПАТП №7» отправятся в первые рейсы по 12 сезонным направлениям до садоводческих хозяйств. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда. На маршрутах сохранится привычное для дачников расписание с удобным интервалом движения. Для пассажиров действуют льготные и общегражданские проездные билеты на основе транспортной карты «Волна».

На протяжении всего дачного сезона автобусы муниципального предприятия будут курсировать к 14 садоводческими товариществам, расположенным в шести районах областного центра по маршрутам №7э «39-я Гвардейская – С/о «Металлург», №32 «Судоверфь - СНТ «Нефтяник» - СНТ «Татьянка», №45 «Руднева – С/о «Кировец», № 48 «ВГТЗ – Дачи», № 50 «Обувная фабрика – С/о «Автотранспортник», № 53 «Автовокзал – С/о «Орошенец», №54 «Вокзал – С/о «Слава», №56 «Завод им. Ермана – С/о «Лесник» , № 57 «Школа №33 – С/о «Шельф», № 58 «Завод им. Петрова – С/о «Здоровье», № 60 «Тулака – С/о «Спутник», № 99 «ВГТЗ – Дамба».

Актуальное расписание работы сезонных маршрутов размещено на конечных пунктах, в салонах автобусов и на сайте МУП "ВПАТП №7".

Напомним, что в дачный период, с 1 мая по 31 октября, оформление проездных будет идти без учета доходов граждан. В пунктах продажи билетов необходимо будет предоставить паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию; гражданам предпенсионного и пенсионного возраста (женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет) — только паспорт. Таким образом, правом на льготный проезд могут воспользоваться порядка 800 тысяч жителей региона. Напомним, сегодня в регионе стали действовать льготные проездные, продажа которых была приостановлена из-за ограничений, связанных с самоизоляцией для жителей старше 65 лет.



