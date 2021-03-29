Общество

Ресторан в центре Волгограда оштрафовали из-за проблемы с масками

Общество 29.03.2021 07:58
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29.03.2021 07:58


Центральный районный суд Волгограда привлек к административной ответственности ООО «Мир» за нарушение, установленное в ходе проведения противоэпидемических мероприятий. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в ресторане «Чуду» на Аллее Героев, 4 так и не выполнили ранее выданное предписание, касающееся не обеспечения персонала необходимым запасом средств индивидуальной защиты органов дыхания – масок. Суд оштрафовал владельца общепита на 100 тысяч рублей. Постановление суда не вступило в законную силу. 

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