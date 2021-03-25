Экономика

«Let's rock!» – банк «Открытие» приглашает на Open battle по программированию

Экономика 25.03.2021 19:24
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25.03.2021 19:24


Банк «Открытие» объявляет о старте открытого турнира по программированию в трех потоках: Java, JavaScript, .net. Участники турнира могут в онлайн формате решать задачи, используя навыки программирования и соревнуясь друг с другом, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
С 15 марта по 8 апреля проходит отборочный тур: каждый пользователь может решить до 20 задач и получить очки за решение каждой из них. 32 лучших участников каждого потока перейдут на следующий этап с парными поединками навылет.
10-11 апреля пройдут полуфинал и финал турнира. Побеждает тот, кто решил задачу быстрее, с лучшим алгоритмом по скорости работы и соответствующим всем условиям задачи. Награда за 1-е место – Lego Technic 42099, за 2, 3, 4 места – SSD на 500 Gb в брендированном чехле.
Принять участие в турнире по программированию могут все желающие. У лучших из лучших есть шанс стать частью команды разработчиков ИТ-продуктов федерального масштаба вместе с «Открытием».
«Работа в банке «Открытие» – это как рок-концерт, а программисты - новые рок-звезды на сцене. Мы не просто проводим турнир, мы создаём площадку для знакомства и общения с самыми талантливыми специалистами в сфере IT. Давайте знакомиться и делать «рок» вместе», – сформулировал концепцию турнира член правления, глава ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

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