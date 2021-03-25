«Let's rock!» – банк «Открытие» приглашает на Open battle по программированию

Экономика 25.03.2021 19:24
0
25.03.2021 19:24
Банк «Открытие» объявляет о старте открытого турнира по программированию в трех потоках: Java, JavaScript, .net. Участники турнира могут в онлайн формате решать задачи, используя навыки программирования и соревнуясь друг с другом, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка.
С 15 марта по 8 апреля проходит отборочный тур: каждый пользователь может решить до 20 задач и получить очки за решение каждой из них. 32 лучших участников каждого потока перейдут на следующий этап с парными поединками навылет.
10-11 апреля пройдут полуфинал и финал турнира. Побеждает тот, кто решил задачу быстрее, с лучшим алгоритмом по скорости работы и соответствующим всем условиям задачи. Награда за 1-е место – Lego Technic 42099, за 2, 3, 4 места – SSD на 500 Gb в брендированном чехле.
Принять участие в турнире по программированию могут все желающие. У лучших из лучших есть шанс стать частью команды разработчиков ИТ-продуктов федерального масштаба вместе с «Открытием».
«Работа в банке «Открытие» – это как рок-концерт, а программисты - новые рок-звезды на сцене. Мы не просто проводим турнир, мы создаём площадку для знакомства и общения с самыми талантливыми специалистами в сфере IT. Давайте знакомиться и делать «рок» вместе», – сформулировал концепцию турнира член правления, глава ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.
Реклама
Банк «Открытие» предоставит льготное финансирование проектам в Арктике25.03.2021 18:02
Экономика 25.03.2021 18:02
Банк «Открытие» стал победителем и лауреатом премии «Хрустальная гарнитура-2021» в восьми номинациях25.03.2021 16:23
Экономика 25.03.2021 16:23
Банк ВТБ разместил бессрочные субординированные облигации на 86 млрд рублей25.03.2021 16:16
Экономика 25.03.2021 16:16
Количество операций по SberPay в Интернете растёт на 10-15% ежемесячно25.03.2021 11:48
Экономика 25.03.2021 11:48
ВТБ Лизинг: в будущем на рынке лизинга появятся маркетплейсы25.03.2021 11:00
Экономика 25.03.2021 11:00
Банк «Открытие»: до конца недели российская валюта останется вблизи уровня 76 рублей за доллар25.03.2021 09:55
Экономика 25.03.2021 09:55
«Росгосстрах Жизнь» разработала для банка «Открытие» НСЖ с генетическим чекапом24.03.2021 20:47
Экономика 24.03.2021 20:47
Виктор Николаев назначен заместителем президента – председателя правления банка «Открытие»24.03.2021 18:40
Экономика 24.03.2021 18:40
Банк «Открытие» повышает лимиты на снятие наличных24.03.2021 16:26
Экономика 24.03.2021 16:26
ВТБ и «Ростелеком» представили стратегию СП «Платформа больших данных»24.03.2021 15:12
Экономика 24.03.2021 15:12
В Волгоградской области зарплата на селе показала рост24.03.2021 14:50
Экономика 24.03.2021 14:50
Новый Renault Duster. Все по-взрослому24.03.2021 12:22
Экономика 24.03.2021 12:22
Предприниматели Волгоградской области примут участие в бизнес-форуме Сбербанка «СБЕР Бизнес | Live»24.03.2021 10:53
Экономика 24.03.2021 10:53
В Волгоградской области фасилитаторы вовлекут подростков в деловые игры23.03.2021 20:40
Экономика 23.03.2021 20:40
Коронакризис повысил спрос клиентов банка «Открытие» на регулярные накопления и инвестиционные страховые продукты23.03.2021 19:39
Экономика 23.03.2021 19:39
Реклама