Калачевскую ЦРБ в Волгоградской области возглавил новый главврач

Общество 25.03.2021 08:18
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25.03.2021 08:18
К исполнению своих обязанностей приступил главный врач ГБУЗ «Калачевская ЦРБ» Виктор Олегович Бессолов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области. Виктор Бессолов работал заместителем главного врача по медицинской части этого медицинского учреждения.
В 1996 году окончил Военно-медицинский факультет при Саратовском государственном медицинском университете по специальности "Лечебное дело", а в 2002 году интернатуру по специальности "Терапия". В 2009 году прошел профессиональную переподготовку на курсе "Гастроэнтерология".
В 2015 прошел профессиональную переподготовку в ФПК И ППС Даггосмедакадемии, на курсе "Организация здравоохранения и общественное здоровье".
В учреждениях здравоохранения министерства обороны Российской Федерации проработал более 15 лет.
Кандидатура Виктора Бессолова утверждена экспертным советом по вопросам кадровой политики при региональном комитете здравоохранения.
Напомним, Калачевскую ЦРБ с 2014 года возглавлял Олег Кумейко. В начале февраля он покинул свою должность. Медучреждение в начале пандемии оказалась в центре скандала после заявления врача-реаниматолога Татьяны Ревы о неготовности больницы к работе в новых условиях. Однако руководство больницы данные сведения опровергло. Впоследствии главврач издал несколько приказов о применении к Татьяне Рева дисциплинарных взысканий за различные нарушения. В декабре областной суд один из двух документов признал незаконным. В пользу врача была взыскана компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей.
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