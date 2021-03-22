Древний артефакт времен татаро-монгольского ига покажут в Волгограде





Редкое украшение XIV века, обнаруженное учеными в ходе археологической экспедиции в Волгоградской области, покажут в областном краеведческом музее. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе музея, украшение седла монгольского коня времен татаро-монгольского ига экспонируют впервые. После того, как артефакт был обнаружен, он находился на реставрации. Известно, что такими бронзовыми деталями в XIV веке для монгольских женщин украшали конское седло. Подобные украшения можно увидеть только в Эрмитаже и музее Казани.

Презентация древнего артефакта пройдет в недавно отреставрированном зале областного краеведческого музея "Золотая Орда. Тайна исчезнувшей цивилизации".

Отметим, что на территории Ленинского района Волгоградской области находятся руины города золотоордынских времен. Ученые время от времени проводят в этих местах раскопки. Долгое время считалось, что на этом месте находилась столица Золотой орды - город Сарай-Берке, но археологам удалось установить подлинное имя города – Гюлистан, что значит "город роз".



