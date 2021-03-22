Волгоградскому ЦПКиО добавили немного зелени





Крупномерные сосны сегодня высадили в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в мэрии, весенние посадки начались с пяти деревьев, а всего в ближайшее время компания-инвестор планирует пополнить парк 185 деревьями. Украсят территорию не только сосны, клены, липы и березы, но и фруктовые деревья - вишни, яблони, сливы и груши.

Высадят молодые деревца в разных частях парка - у входной группы, вдоль аллей, в зоне этно-мира, на прилегающей территории к аттракционам.

В ЦПКиО по весне возобновились и строительные работы. В парке укладывают брусчатку на тех участках тротуаров, где работа была не завершена. Покрытие появится на основных и вспомогательных пешеходных аллеях, подходах к аттракционам и в зоне выставок, в общей сложности на площади около 1500 квадратных метров.

Напомним, что недавно в ООО "Парк", которое выступает концессионером ЦПКиО, сменилось руководство. К прежнему начальнику были нарекания из-за низких темпов работ по благоустройству парка.



