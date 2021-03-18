



В феврале и первой половине марта родители и педагоги Волгограда вместе с учредителями компании “Школьное кафе” обсуждали инициативу модернизации школьных пищеблоков за счет средств частного инвестора. На встречах, которые проводились в каждом из 5 пилотных районов Волгограда, идеологи проекта “Школьное кафе” открыто отвечали на вопросы горожан.

- Что не так с существующими помещениями пищеблоков, кухонным оборудованием и обеденными залами в волгоградских школах?

- Большинство школьных пищеблоков в Волгограде были построены в 60е, 70-е, 80-е годы прошлого века и только единицы за все это время капитально ремонтировались. Технологическое оборудование физически и морально устарело. На многие образцы ни школы, ни операторы просто не могут найти запасных частей, потому что такое оборудование давно не производится. Да, в нынешних пищеблоках соблюдены минимальные требования СанПиН, иначе бы они просто не работали, но ни о каком развитии на таких кухнях речь не идет. Второй важный момент - персонал. Средний возраст поваров на школьных пищеблоках сейчас 50+. Понятно, что трудиться в нынешних условиях им физически тяжело, а молодежь приходить на такие вакансии не спешит, потому что молодые специалисты однозначно хотят работать в хороших условиях на современном оборудовании. Обсуждаемый сейчас проект модернизации школьных пищеблоков призван решить, в том числе, и эти проблемы. Но самая главная наша задача - это идти в ногу со временем, создать уютные, модные пространства для детей и педагогов, чтобы им хотелось проводить время в школьных кафе.

- Как модернизация отразится на ценах в меню?

- Льготное питание останется неизменным, цену на него устанавливает государство. А блюда из меню за родительскую плату будут стоить столько же, сколько и в других школах Волгограда. Точно так же, как и цены на буфетную продукцию, будут такими же, как и в других образовательных учреждениях.

- Нужно ли будет родителям принимать финансовое участие в возможной реновации?

- Нет. Это инвестиционный проект, который запланирован к реализации при помощи средств инвестора, банков и инвестиционных фондов. Никаких сборов с родителей не предполагается.

- Как отбирались школы для возможной реконструкции?

- В проекте запланированы те школы, где компания “Виво Маркет” уже работает как оператор питания. Это позволяет провести точный аудит состояния помещений, оборудования, коммуникаций, что очень важно при выполнении проектной документации. Кроме того, компания инициатор муниципально-частного партнерства нацелена на то, чтобы как можно больше детей смогли получить новые пространства. То есть акцент сделан на школы - тысячники. Это пилотный проект. Нам нужно отработать механизмы и создать алгоритмы с тем, чтобы дальше социально ответственный бизнес мог использовать этот опыт и в нашем, и в других регионах. Задача у нас одна - выполнить программу Президента, который заявил о том, что горячим питанием должно быть охвачено 100% школьников, чтобы сохранить и укрепить их здоровье

- Не состарится ли обновленное оборудование за 20 лет?

- Этот момент идеологи проекта продумали отдельно. Именно поэтому планом реконструкции предусмотрены несколько этапов: приведение в порядок 12 пищеблоков в летние месяцы 2021 года, модернизация еще 11 столовых в 2022 году, а затем в течение нескольких последующих лет запланирована дальнейшая реновация оборудования. Задача по окончании проекта передать пищеблоки муниципалитету полностью в рабочем состоянии.

- Как вы планируете решить проблему - в школьной столовой находиться не модно?

- За счет того, что число посадочных мест планируется увеличить, сдвинув линию раздачи вглубь кухонной зоны, появится возможность организовать, так называемый, “шведский стол”. Это позволит предлагать детям (речь идет об учениках 5-11 классов) большую вариативность блюд - первые, вторые и третьи на выбор. Практика показывает, что такая организация подачи блюд очень востребована детьми и значительно улучшает съедаемость. Кроме того, решается такая проблема, как “остывшее блюдо”.

- Кто будет контролировать реализацию проекта?

- Во-первых, директора школ и профильные подразделения администрации Волгограда. Во-вторых, банки и инвестиционные фонды, которые также являются инвесторами проекта. В-третьих, надзорные и контролирующие ведомства, которые обязаны осуществлять свои прямые функции. В-четвертых, общественность. По крайней мере, мы очень на это надеемся. В случае, если проект будет утвержден, мы рассчитываем сделать его максимально открытым, и через аккаунты в социальных сетях транслировать буквально все, что происходит на пилотных пищеблоках.

- Зачем компании вкладывать деньги в модернизацию, ведь работать на коротких контрактах выгоднее?

- Да, это действительно так. Но в компании “Виво Маркет” думают о будущем этого бизнеса. И чтобы исключить момент, что через год или два оператору питания работать будет не на чем и не с кем (по причинам, о которых сказано выше), компания должна выполнить эту работу.

- А может быть и не нужно глобально ничего делать в школьных столовых, а просто нужно сделать вкусное меню для детей и все в итоге будут довольны?

- К сожалению, это не так. Ведь вкусное меню не решит проблемы устаревшего оборудования, профессиональных кадров и скромного интерьера школьной “столовки”. К решению задачи обеспечения 100% детей горячим питанием нужно подходить комплексно - это и использование современных трендов и технологий, и увеличение посадочных мест в обеденных залах, и модный интерьер. А над содержанием школьного меню оператор питания работает постоянно и будет продолжать работать вне зависимости от того, будет ли запущен проект.

- Будет ли учитываться мнение директоров школ и самих учеников при реализации проекта?

- Однозначно. В ближайшее время инициатор представит в пилотные школы дизайн-концепции для обсуждения педагогами и учениками образовательного учреждения. Идеи, высказанные главными клиентами школьных кафе будут воплощены в жизнь.

Для справки: Пилотные школы проекта “Школьное кафе”: Красноармейский район: МОУ СШ №75, МОУ СШ №134, Лицей №1, Гимназия №7;, Дзержинский район: МОУ СШ №40, МОУ СШ №101, Лицей №8, Лицей №7, Лицей №9, МОУ СШ №96, Гимназия №11, МОУ СШ №102;, Краснооктябрьский район: Лицей №2, МОУ СШ №5, МОУ СШ №92, МОУ СШ №49; Ворошиловский район: Лицей №11, Гимназия №17, Гимназия №5; Тракторозаводский район: МОУ СШ №27, МОУ СШ №86, Гимназия №16.



