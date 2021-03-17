Общество 17.03.2021 20:18
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17.03.2021 20:18
В Волгоградской области ищут подрядчика для капитального ремонта почти 13 км трассы в Котовском районе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, за обновление трех участков дороги «Калининск - Жирновск - Котово – Камышин» областной комитет транспорта готов заплатить свыше 180 млн рублей. В процессе торгов начальная цена может быть снижена.
Победитель аукциона должен гарантировать, что в течение четырех лет после капремонта состояние проезжей части не вызовет вопросов ни у водителей, ни у заказчика. Дорожная разметка, выполненная из термопластика, должна прослужить хотя бы год.
Спешить с окончанием работ исполнителю госконтракта не придется – объект должен быть сдан до 1 апреля 2023 года.
Сезон ремонта дорог в Волгоградской области уже стартовал. В этом году работы будут проводиться на магистралях общей протяженностью порядка 600 км. Самые крупные объекты – продолжение строительства обхода Волгограда, мостового перехода через Волгу, завершение работ на мосту через Волжскую ГЭС.
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