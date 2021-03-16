Волгоградские электрички будут делать 17 марта дополнительную остановку на Мамаевом Кургане





Для удобства футбольных болельщиков 17 марта остановку на о.п. Мамаев Курган будут делать следующие городские электрички:

- № 6418 Шпалопропитка – Тракторная Пассажирская отправлением со ст. Шпалопропитка в 15:43, прибытием на о.п. Мамаев Курган в 16:48, прибытием на ст. Тракторная Пассажирская в 17:06;

- № 6736/6735 Аэропорт – Шпалопропитка отправлением с о.п. Аэропорт в 19:57, отправлением с о.п. Мамаев Курган в 20:22, прибытием на ст. Шпалопропитка в 21:20.

Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе ПривЖД. Более подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на информационных стендах билетных касс, через мобильные приложения «РЖД Пассажирам» и «Пригород», а также на сайте компании АО «Волгоградтранспригород».

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах. В случае необходимости их можно приобрести на железнодорожных вокзалах, в электричках и поездах дальнего следования.



