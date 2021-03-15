«Скромный и смелый»: в Волжском нашли героя, который спас провалившихся под лед двоих мальчиков





Двоих из трех детей, которые накануне провалились под лед на реке Ахтуба в Волжском, спас 26-летний Валерий Данилов. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волжского, молодой человек проходил мимо, когда услышал крики детей, бросился в ледяную воду и вытащил двоих мальчишек. На помощь уже спешили сотрудники службы спасения. К сожалению, третьего ребенка спасти не удалось.

Как стало известно ИА «Высота 102», Валерий Данилов родом из Волжского, несколько лет назад закончил ВолГУ и некоторое время работал в Санкт-Петербурге. Недавно он вернулся в родной город, где у него живет мама. По словам знакомых Валерия, он очень скромный молодой человек, но, как оказалось, и очень смелый.

Напомним, трагедия произошла накануне в Волжском на Ахтубе в районе улицы Набережная. Трое детей 6-ти, 7-ми и 9 лет гуляли по берегу, вышли на хрупкий лед и оказались в воде. В СУ СК по Волгоградской области возбудили дело по факту гибели ребенка. По сведениям информагентства, решается вопрос о награждении молодого волжанина за спасение двоих детей. В ближайшее время глава города совместно с руководителем УМВД, отдела по делам ГО и ЧС администрации Волжского встретятся с Валерием Даниловым, чтобы лично поблагодарить его за проявленное мужество.



