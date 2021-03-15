Жительницу Волгоградской области мстительный ухажер сделал путаной в соцсети





В Урюпинске задержали мужчину, подозреваемого в клевете на свою бывшую возлюбленную. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в полицию обратилась 32-летняя женщина с просьбой разыскать человека, который создал «левую» станицу в социальных сетях с информацией о предоставлении секс-услуг от ее лица.

Полицейским удалось выйти на след подозреваемого. Им оказался 30-летний бывший возлюбленный женщины. Свою вину он признал. Подозреваемый объяснил, что после неудачных попыток вернуть бывшую, он затаил на нее обиду. Чтобы отомстить, он он разместил в интернете ее фото непристойного характера, сопроводив его объявлением об оказании услуг интимного характера. Также он указал личные данные женщины.

Сейчас дознаватели Муниципального отдела МВД России «Урюпинский» решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье, предусмотренной ч. 2 ст. 128 УК РФ (Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет»).

Мстительному ухажеру грозит до 2 лет лишения свободы.



