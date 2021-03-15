Происшествия 15.03.2021 10:22
0
15.03.2021 10:22
Грузовой вагон с серой воспламенился на перегоне станции Максим Горький - Горнополянский в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", происшествие произошло накануне около полудня. Состав остановился на переезде Горнополянский, после чего дымящийся вагон был отцеплен.
В пресс-службе Приволжской железной дороги пояснили, что на место оперативно прибыли пожарный поезд и пожарные расчеты ГУ МЧС России по региону. В 16.10 задымление было локализовано. В результате инцидента, причины которого устанавливаются, никто не пострадал.
Реклама
Житель Волгоградской области нарушил восьмую заповедь и украл драгоценный кубок прямо из храма15.03.2021 14:02
Происшествия 15.03.2021 14:02
Жительницу Волгоградской области мстительный ухажер сделал путаной в соцсети15.03.2021 12:38
Происшествия 15.03.2021 12:38
Машина в хлам, а он живой: пьяный водитель легковушки врезался в фуру в Волгоградской области15.03.2021 10:28
Происшествия 15.03.2021 10:28
"Все рвется и рушится": жители города нефтяников в Волгоградской области снова мерзнут без отопления (ВИДЕО)15.03.2021 09:02
Происшествия 15.03.2021 09:02
В Волгограде ДТП парализовало движение троллейбусов в Дзержинский район14.03.2021 18:35
Происшествия 14.03.2021 18:35
Под Волгоградом трое детей провалились под лед, один погиб14.03.2021 17:47
Происшествия 14.03.2021 17:47
В Волгограде следователи выясняют причину смерти тамады во время праздника14.03.2021 17:38
Происшествия 14.03.2021 17:38
Перекресток с дурной славой в Дзержинском районе Волгограда снова притянул ДТП13.03.2021 15:44
Происшествия 13.03.2021 15:44
Бездомная собака покусала ребенка в Волгоградской области13.03.2021 10:13
Происшествия 13.03.2021 10:13
В Волгограде водитель скрылся после наезда на школьницу13.03.2021 10:04
Происшествия 13.03.2021 10:04
Рекордная афера: главбух из Волгограда отдала мошенникам 5,4 миллиона рублей13.03.2021 09:58
Происшествия 13.03.2021 09:58
Сбитый фургоном пешеход под Волгоградом впал в кому13.03.2021 09:57
Происшествия 13.03.2021 09:57
ФСБ ликвидировало тайные оружейные мастерские в Волгоградской области (ВИДЕО)12.03.2021 12:09
Происшествия 12.03.2021 12:09
В Волгограде силовики накрыли игровой клуб в частном доме12.03.2021 11:04
Происшествия 12.03.2021 11:04
Водитель "Мерседеса" устроил массовое ДТП в Волгограде из-за упавшего телефона (ВИДЕО)12.03.2021 10:23
Происшествия 12.03.2021 10:23
Реклама