Грузовой вагон с серой воспламенился на перегоне станции Максим Горький - Горнополянский в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102", происшествие произошло накануне около полудня. Состав остановился на переезде Горнополянский, после чего дымящийся вагон был отцеплен.

В пресс-службе Приволжской железной дороги пояснили, что на место оперативно прибыли пожарный поезд и пожарные расчеты ГУ МЧС России по региону. В 16.10 задымление было локализовано . В результате инцидента, причины которого устанавливаются, никто не пострадал.







