



Отчет о выявленных недостатках в реализации программы переселения граждан из аварийного жилья и с рекомендациями по их устранению направил Фонд ЖКХ губернатору Волгоградской области по итогам дистанционной проверки, проведенной в регионе. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на отчет госкорпорации, инспекторы проверили, как проходит процесс переселения жителей ветхих домов в новое жилье в Волгограде, Волжском, Михайловке, Котово, Ерзовском сельском поселении Городищенского района, а также в Уметовском сельском поселении Камышинского района. Главный вывод, который сделали проверяющие, заключается в выполнении регионом значения целевых показателей, установленных на 2019 и 2020 годы для реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда». Так, уже расселено аварийное жилье площадью 4,06 тыс.кв.м., переселены 1650 человек.

В этом году 2021 региону необходимо выполнить мероприятия по расселению 47,46 тыс.кв.м., где проживают 2,64 тыс. человек, с учетом уже достигнутых показателей. В частности, в Волгограде уже приобретены квартиры общей площадью 13,36 тыс.кв.м. Также планируется заключение с жителями аварийных домов соглашений о выплате возмещения за изымаемые жилые помещения общей площадью 2,5 тыс.кв.м. Для переселения граждан из аварийного жилья общей площадью 10,64 тыс.кв.м. запланировано проведение закупочных процедур на приобретение квартир в соответствии с планом-графиком реализации программы.

В то же время в Волгограде зафиксирован ряд системных проблем, не позволяющих максимально своевременно и эффективно выполнять программные мероприятия, отметили в Фонде ЖКХ. В частности, не обеспечено в полной мере выполнение мероприятий, предусмотренных статьей 32 Жилищного кодекса РФ в целях изъятия жилых помещений для муниципальных нужд; не используются предусмотренные программой дополнительные меры поддержки по обеспечению квартирами граждан, не согласных с условиями переселения, в том числе механизм предоставления субсидий на приобретение и строительство жилых помещений, на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, полученным и использованным на приобретение и строительство квартир; не проведен надлежащим образом учет жилых помещений, подлежащих расселению.

Перечисленные проблемы в целом вызвали большое количество непредвиденных обстоятельств, возникших при расселении 121 непригодного для проживания жилого помещения общей площадью 3,51 тыс.кв.м. в рамках реализации этапа 2019–2020 годов программы переселения. При этом в связи с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных статьей 32 Жилищного кодекса РФ, большую часть исковых заявлений по данным помещениям администрация муниципального образования подала в судебные органы в ноябре – декабре 2020 года.

Также проверкой отмечены факты не проведения претензионной работы в отношении застройщиков, нарушивших сроки передачи жилых помещений в муниципальную собственность города Волгограда. При этом к качеству жилья, которое приобреталось для жителей аварийных домов, у проверяющих из Фонда ЖКХ не возникло. Ранее, напомним, Волгоградская область на протяжении нескольких лет фигурировала в мониторинге госкорпорации в связи с жалобами новоселов на брак, допущенный строителями. Больше всего таких жалоб поступило от бывших жителей аварийных домов из Среднеахтубинского района.

Фото Фонда ЖКХ.