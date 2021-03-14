Бесплатными блинами завлекают волгоградцев на Широкую Масленицу





Сегодня, в день проводов зимы, волгоградцев и гостей города будут бесплатно угощать блинами. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе мэрии, на площадке общегородского праздника в пойме реки Царицы местные производители также представят для продажи широкий ассортимент горячих блюд и вкусных лакомств. В точках общепита для этого установят передвижные печи и мангалы.

В ходе праздника запланированы выставка авторских масленичных кукол, а также продажа и дегустация меда. Производитель привезет порядка десяти сортов продукта из акации, липы и донника. Помимо меда будут представлены соты, перга, пыльца, прополис, воск, безалкогольные бальзамы, сбитни и травяные сборы, а также керамическая и деревянная посуда для хранения меда. Всего будет организовано порядка 50 точек общественного питания и ярмарочной торговли.

Для гостей мероприятия в течение дня будут работать около 15 интерактивных площадок. Ближе к окончанию гуляний около 17.00 по традиции сожгут чучело Масленицы, высота которой в этом году составила 12 метров.

Муниципалитет напоминает, что в общественных местах нужно не забывать о ношении гигиенических масок. Индивидуальным средством защиты для напоминания всем окружающим об опасности коронавируса накануне снабдили даже фигуру Масленицы.



