12-метровой Масленице в Волгограде надели медицинскую маску

Общество 13.03.2021 16:40
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13.03.2021 16:40
Медицинскую маску надели на чучело 12-метровой Масленицы в Волгограде. Как сообщили ИА"Высота 102" в мэрии, в пойме реки Царицы идут последние приготовления к завтрашним гуляниям.
Средством индивидуальной защиты куклу снабдили не ради забавы, а для напоминания: коронавирус никуда не делся - всем нужно быть настороже и соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования.
Провожать зиму в воскресенье, 14 марта, в центре Волгограда будут с полудня и до 17.00. Горожан ждут концертные номера, веселые конкурсы и море блинов. Финалом праздника станет сожжение Масленицы.
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