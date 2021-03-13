12-метровой Масленице в Волгограде надели медицинскую маску

12-метровой Масленицы в Волгограде. Как сообщили ИА"Высота 102" в мэрии, в пойме реки Царицы идут последние приготовления к завтрашним гуляниям.

Средством индивидуальной защиты куклу снабдили не ради забавы, а для напоминания: коронавирус никуда не делся - всем нужно быть настороже и соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические требования.

Провожать зиму в воскресенье, 14 марта, в центре Волгограда будут с полудня и до 17.00. Горожан ждут концертные номера, веселые конкурсы и море блинов. Финалом праздника станет сожжение Масленицы.