Стали известны итоги оптимизации волгоградской медицины за 10 лет





Волгоградстат опубликовал данные об основных показателях региональной системы здравоохранения с 2007 по 2019 годы. Как сообщает ИА «Высота 102», так, за десятилетний период – с 2009 по 2019 годы – в регионе зафиксировано снижение количества медиков, больниц и больничных коек. Если в 2009 году в сфере медицины трудились 13,2 врачей, то в 2019 году их стало уже 11,3 тысячи. Сократилось и количество среднего медперсонала – с 26,8 тысяч до 24,2 тысяч. В 2009 году в регионе функционировала 131 больница, а в 2019 – 88. Уменьшилось и количество коек – с 29 тысяч до 22 тысяч, в том числе коек для беременных и рожениц – с 1,5 тысяч до 0,9 тысяч. Меньше в регионе стало амбулаторно-поликлинических организаций – 436 в 2009 году и 394 в 2019. Также сократилось количество станций скорой медицинской помощи – с 72 до 34.

Только по единственному показателю зафиксирован прирост. Речь идет о количестве женских консультаций, детских поликлиник и акушерско-гинекологических отделений. Если в 2009 году в Волгоградской области их насчитывалось 214, то в 2019 году – 308.



