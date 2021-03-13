Пожилых жителей Волгоградской области "выпустят на свободу" 1 апреля





Жители Волгоградской области в возрасте 65 лет и старше до 1 апреля обязаны будут соблюдать режим самоизоляции. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие ограничения закреплены в постановлении губернатора, которое было опубликовано накануне. Жители региона этой возрастной категории смогут покидать свои свои жилища, как и прежде, лишь по нескольким причинам – для посещения врача, выноса мусора, для приобретения товаров и услуг и т.д. После 1 апреля соблюдение режима самоизоляции будет носить рекомендательный характер.

Накануне, напомним, в Волгоградской области отменили всеобщий перчаточный режим. Теперь использование перчаток носит рекомендательный характер, например, в госучреждениях при получении соответствующих услуг, в общественном транспорте, в том числе такси. При этом сотрудники, работа которых связана с обслуживанием людей, по-прежнему обязаны носить перчатки.

Также в регионе изменены еще ряд ограничительных мер. Так, с 20 марта возобновится продажа социальных электронных проездных документов для граждан старше 65 лет. А с 1 апреля в полном объеме заработают межмуниципальные «дачные» транспортные маршруты.

Пенсионерам до 1 октября продлена возможность подачи заявлений без личного посещения учреждений о праве на меры социальной поддержки и социальную помощь.



