Пожилых жителей Волгоградской области "выпустят на свободу" 1 апреля

Общество 13.03.2021 08:55
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13.03.2021 08:55
Жители Волгоградской области в возрасте 65 лет и старше до 1 апреля обязаны будут соблюдать режим самоизоляции. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующие ограничения закреплены в постановлении губернатора, которое было опубликовано накануне. Жители региона этой возрастной категории смогут покидать свои свои жилища, как и прежде, лишь по нескольким причинам – для посещения врача, выноса мусора, для приобретения товаров и услуг и т.д. После 1 апреля соблюдение режима самоизоляции будет носить рекомендательный характер.
Накануне, напомним, в Волгоградской области отменили всеобщий перчаточный режим. Теперь использование перчаток носит рекомендательный характер, например, в госучреждениях при получении соответствующих услуг, в общественном транспорте, в том числе такси. При этом сотрудники, работа которых связана с обслуживанием людей, по-прежнему обязаны носить перчатки.
Также в регионе изменены еще ряд ограничительных мер. Так, с 20 марта возобновится продажа социальных электронных проездных документов для граждан старше 65 лет. А с 1 апреля в полном объеме заработают межмуниципальные «дачные» транспортные маршруты.
Пенсионерам до 1 октября продлена возможность подачи заявлений без личного посещения учреждений о праве на меры социальной поддержки и социальную помощь.
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