Губернатор и мэр Волгограда встретили в парке «чудо-женщину»

Общество 12.03.2021 10:59
0
12.03.2021 10:59
Ход подготовки главной площадки масленичных гуляний в Волгограде сегодня проинспектировали губернатор и глава города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, сейчас в пойме реки Царицы завершается установка главного символа праздника — 12-метровой Масленицы. Сожжение чучела станет кульминацией городского праздника, который пройдет в ближайшее воскресенье, 14 марта, с 12-00 до 17-00 часов.
В ходе выездного совещания Андрей Бочаров и Виталий Лихачев обсудили вопросы дальнейшего развития территории вблизи Астраханского моста. Напомним, благоустройство поймы, которая долгие годы пребывала в запустении, началось в 2016 году по инициативе Андрея Бочарова. В настоящее время вокруг поймы реки Царицы формируется новое общественное пространство, объединяющее краеведческий музей, цирк, обновленную набережную и сквер Пахмутовой, интерактивный парк «Россия — моя история», детскую железную дорогу и «Кванториум». Продолжается реконструкция бывшего кинотеатра «Победа», где разместят многофункциональный Дом Детства.
Предстоит дать новый облик также участкам по другую сторону моста — эти задачи сегодня обсудили руководители области и города. Главная цель — чтобы пойма не разъединяла город как раньше, а объединила Центральный и Ворошиловский районы.
Реклама
В Волгоградской области закрыли опасную газовую заправку12.03.2021 16:40
Общество 12.03.2021 16:40
С волгоградки в счет долга списали «путинские» выплаты на детей12.03.2021 14:49
Общество 12.03.2021 14:49
РУСАЛ поддержит 60 волонтерских проектов по итогам конкурса «Помогать просто»12.03.2021 14:22
Общество 12.03.2021 14:22
Волгоградцы объедятся блинами за сто рублей12.03.2021 12:18
Общество 12.03.2021 12:18
В Волгограде возобновляются тематические рейсы «Экскурсионного вагона»12.03.2021 09:23
Общество 12.03.2021 09:23
В Волгограде фирма заплатит крупный штраф за сброс фекалий в промзоне12.03.2021 09:18
Общество 12.03.2021 09:18
Чиновники и дорожники оценили степень дырявости асфальта в Волгограде11.03.2021 18:54
Общество 11.03.2021 18:54
Власти Волгоградской области объяснили, чего ждут от кибердружин11.03.2021 16:41
Общество 11.03.2021 16:41
В Волгограде "Шаурму 33" снесли с первого раза11.03.2021 15:53
Общество 11.03.2021 15:53
Двое жителей Волгоградской области умерли от коронавируса, сбежав из больницы11.03.2021 14:06
Общество 11.03.2021 14:06
Десять машин арестовали у волгоградского бизнесмена за налоговые махинации11.03.2021 13:11
Общество 11.03.2021 13:11
Мэрия Волгограда выкупит землю для расширения улицы возле элитного поселка11.03.2021 12:51
Общество 11.03.2021 12:51
Ректор Волгоградской физакадемии высказался о темной истории и технической ошибке11.03.2021 12:40
Общество 11.03.2021 12:40
Новая схема движения обернулась мегапробкой на мосту через Волжскую ГЭС11.03.2021 09:05
Общество 11.03.2021 09:05
Роспотребнадзор «разул» волгоградского предпринимателя11.03.2021 08:35
Общество 11.03.2021 08:35
Реклама