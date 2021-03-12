Общество

Губернатор и мэр Волгограда встретили в парке «чудо-женщину»

Общество 12.03.2021 10:59
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12.03.2021 10:59


Ход подготовки главной площадки масленичных гуляний в Волгограде сегодня проинспектировали губернатор и глава города. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, сейчас в пойме реки Царицы завершается установка главного символа праздника — 12-метровой Масленицы. Сожжение чучела станет кульминацией городского праздника, который пройдет в ближайшее воскресенье, 14 марта, с 12-00 до 17-00 часов.
В ходе выездного совещания Андрей Бочаров и Виталий Лихачев обсудили вопросы дальнейшего развития территории вблизи Астраханского моста. Напомним, благоустройство поймы, которая долгие годы пребывала в запустении, началось в 2016 году по инициативе Андрея Бочарова. В настоящее время вокруг поймы реки Царицы формируется новое общественное пространство, объединяющее краеведческий музей, цирк, обновленную набережную и сквер Пахмутовой, интерактивный парк «Россия — моя история», детскую железную дорогу и «Кванториум». Продолжается реконструкция бывшего кинотеатра «Победа», где разместят многофункциональный Дом Детства.
Предстоит дать новый облик также участкам по другую сторону моста — эти задачи сегодня обсудили руководители области и города. Главная цель — чтобы пойма не разъединяла город как раньше, а объединила Центральный и Ворошиловский районы.

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