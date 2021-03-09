Общество

Все выходные рвало и болели животы: кадетов под Волгоградом отправили на карантин по ОРВИ

Общество 09.03.2021 18:01
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09.03.2021 18:01


16 учеников ГКУ «Казачий кадетский корпус имени Недорубова» на минувших выходных одновременно слегли с температурой и рвотой. Как сообщил ИА «Высота 102» отец одного из шестиклассников Андрей Фадеев, его сын как обычно приехал на выходные домой, после чего подростку стало плохо. С температурой 38 градусов и тошнотой ребенок, по словам отца, пролежал все праздники. Врача на дом не вызывали – с недомоганием ребенка справились самостоятельно. Родители других кадетов говорят, что им пришлось обратиться за помощью медиков. 
В родительском чате, который разрывался на минувших выходных, обеспокоенные мамы выдвигали самые различные версии случившегося, включая пищевое отравление. Однако специалисты такое предположение опровергают.
По словам родителей, в пятницу, 5 марта, в кадетском корпусе находилось 120 учащихся. В ночь с пятницы на субботу, как заявляют родители, ученики один за другим стали обращаться в медблок. А утром мамы и папы встретили своих детей бледными и больными на вид.
Папа одного из воспитанников рассказал информагентству, что в классе (а точнее во взводе) его сына у ряда детей поднялась температура, были рвота, жидкий стул и общее недомогание. Детям, по словам родителей, дома ставили капельницы с Глюкозой и препаратом против интоксикации или давали таблетки для восстановления микрофлоры кишечника.
Сегодня на занятия из 20 учеников 6-го класса в кадетский корпус приехали только четверо. Родители остальных детей отправились в поликлиники сдавать анализы. После обеда от руководства учебного заведения пришло сообщение о закрытии на карантин в связи с ОРВИ двух классов, в которых обучаются около 40 человек. В каждом из взводов порог заболеваемости превысил 20%, поэтому и было принято решение отправить детей по домам.
В комитете образования Волгоградской области «Высоте 102» пояснили, что за последние дни среди заболевших — 16 из 300 учеников, при этом основная масса — в двух классах.  «Учитывая специфику учреждения (многие из ребят живут вместе в интернате), принято решение отправить учащихся этих классов на карантин, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Все дети проходят лечение на дому, случаев госпитализаций нет. Ситуация находится под контролем», - пояснили  в профильном ведомстве.
В настоящее время проводится межведомственная проверка. В региональном комитете образования также отметили, что за несколько дней до праздничных каникул в кадетском корпусе были случаи, предположительно, вирусного заболевания детей — ребята были отправлены на больничные. Специалисты отмечают, что еще до проявления клинических признаков контакт с ними мог привести к заражению других учеников, что особенно часто проявляется в текущий период циркуляции сезонных вирусов.
Для детей, которых посадили на карантин, будут организованы занятия в дистанционном формате.
ИА «Высота 102» также обратилось за комментариями в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области. Ответ ведомства на редакционный запрос будет опубликован сразу после его получения журналистами.
Фото: сайт казачьего кадетского корпуса имени Недорубова.





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