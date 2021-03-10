Волгоградцам начали пересчитывать завышенную плату за тепло

Общество 10.03.2021 08:45
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10.03.2021 08:45
Некоторые жители Волгограда получили квитанции с перерасчетом за услугу по отоплению за январь этого года. В частности, как рассказали ИА «Высота 102» жители дома №3 по ул. Закавказская в Кировском районе Волгограда, новые данные зафиксированы в платежках за февраль. Так, если в январе жителям начислили плату, исходя из якобы натопленных 70,215 гикокалорий, то в платежных документах за февраль от этого объема отминусовали 26,737 гикокалорий. В «Концессиях теплоснабжения» это недоразумение объяснили «некорректной работой датчика температуры на общедомовом приборе учета». Между тем, переплата по отоплению за однокомнатную квартиру составила около 400 рублей, за трехкомнатную – почти 900 рублей.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что жители дома №3 по ул. Закавказской, получив квитанции за январь этого года, обратились в многочисленные ведомства с просьбой провести проверку правильности произведенных начислений. Жильцы провели самостоятельные подсчеты и обратили внимание, что в период с 5 по 7 января и с 22 по 23 января могла быть завышена температура теплоносителя и допущен необоснованный расход тепла. Полученный из управления жилинспекции по городу Волгограду подтвердил их подозрения.
В ООО «Концессии теплоснабжения» подтвердили, что в настоящее время по некоторым домам произведен перерасчет платы за услугу по отоплению. Однако здесь затруднились озвучить итоговые данные по количеству таких домов, пояснив, что этот процесс еще идет.
Напомним, в феврали часть волгоградцев получили квитанции за отопление с цифрами, которые вызвали у них возмущение. После этого с участием чиновников администраций Волгограда, Волгоградской области, депутатов в районах областного центра прошли встречи с жителями, где разбирались спорные вопросы, связанные с процессом начисления платы за отопление.
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