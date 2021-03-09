«ЕвроХим-ВолгаКалий» обеспечивает своим работникам защиту от коронавирусной инфекции

Общество 09.03.2021 10:43 Новости компаний
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09.03.2021 10:43 Новости компаний
Активными темпами вакцинация идет на предприятиях «ЕвроХима». Так, в настоящее время уже повторные прививки от коронавирусной инфекции получают работники ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий». Это предприятие реализует в Котельниковском районе Волгоградской области масштабный инвестиционный проект освоения Гремячинского месторождения калийных солей.
Компания гарантирует высокий уровень социальной защиты работников и предпринимает все возможное, чтобы защитить персонал от угрозы заражения COVID-19. Сотрудникам Гремячинского ГОКа нужно лишь заявить о своем желании вакцинироваться в отдел кадров, который формирует списки и график прививочной кампании, в случае необходимости организует доставку до медицинского учреждения. Сделано все, чтобы каждый работник мог получить препарат без очередей и утомительного ожидания.
Напомним, в конце февраля, на заседании Координационного совета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по противодействию коронавирусной инфекции была высказана озабоченность недостаточной информированностью населения о возможностях привиться от COVID-19, а также фактором слабой мотивации населения пройти вакцинацию от коронавируса.
«В социальных сетях – огромное количество информации о бесполезности вакцинации и даже её вреде, и, к сожалению, Минздрав России не ведет активной контрпропаганды против этих слухов», — констатировал председатель Совета директоров компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. Он призвал Минздрав занять более активную позицию в пропаганде вакцинации, вовлекать «в нее авторитетных отечественных ученых. «Ведь вакцинация должна стать последней, завершающей стадией борьбы с коронавирусной инфекцией», - подчеркнул Нечаев.
Спикеры отметили необходимость широкого включения в приоритетные для вакцинации против COVID-19 группы населения работников промышленных предприятий, в особенности градообразующих.
Участники заседания оказались едины во мнении о том, что вакцинация – единственный метод гарантировать безопасность от заражения коронавирусом, и в настоящее время промышленные компании страны решают вопросы обеспечения вакциной и приоритизации вакцинирования сотрудников предприятий.
Как подтвердил президент РСПП Александр Шохин, «российские промышленники готовы поддержать широкую информационную кампанию в поддержку проведения вакцинации, при соблюдении принципа добровольности участия в ней сотрудников предприятий отечественной индустрии».
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