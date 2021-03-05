Общество

ВТБ: жители ЮФО удвоили траты на подарки к 8 марта

Общество 05.03.2021 16:13 Новости компаний
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05.03.2021 16:13 Новости компаний


В преддверии 8 марта объем трат в магазинах на юге России, где можно приобрести подарки к Международному женскому дню, превысил 67 млн рублей – это на 93% больше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Больше всего – в 3 раза - увеличились расходы на женские аксессуары. Средняя стоимость одного подарка составила 3,3 тысячи рублей.
Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, самой затратной категорией подарков к празднику стали SPA-салоны, расположенные в городах южной части страны - на сертификаты и процедуры там ушло свыше 34 млн рублей, в 2,3 раза больше, чем в преддверии 8 марта 2020 года. Средний чек превысил 5,5 тысячи рублей (+35%).
Вторую позицию по объему затрат у жителей ЮФО на подарки заняли косметика и парфюмерия – расходы на нее за предпраздничные дни превысили 6 млн рублей, это на треть больше, чем за этот же период годом ранее. Число транзакций в магазинах косметики и парфюмерии выросло более чем на треть, а средний чек уменьшился на 14%, до 1,2 тысячи рублей.
На третьем месте по общему объему затрат оказались бутики женских аксессуаров: здесь для прекрасной половины человечества южане потратили 12,5 млн рублей (трехкратный рост год к году). Количество транзакций также кратно увеличилось, а средний чек достиг 3,3 тысячи рублей.
Не теряет популярность в ЮФО самый романтичный и консервативный презент - цветы. В преддверии праздника оборот цветочных салонов увеличился в 3 раза, до 5 млн рублей. При этом средняя стоимость букета составила 1,4 тыс. рублей, увеличившись на треть год к году.
«Традиционно в преддверии 8 марта мужчины выбирают для своих близких женщин наборы косметики или парфюмерию. Однако в последние годы популярность набирают «подарки впечатлений», и все чаще в топе праздничных сюрпризов – сертификаты в SPA-салоны, которые особенно актуальны после долгой зимы. При этом за год список самых востребованных подарков почти не изменился. В этом отношении пандемия не отразилась на потребительских предпочтениях российских мужчин в преддверии главного праздника начала весны», – комментирует Алексей Киричек, вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ.
В целом россияне увеличили траты на подарки для дам на 39% по сравнению с прошлым годом – до 1,2 млрд рублей. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, средний чек одного подарка год к году снизился в пределах 10%. Чаще всего в качестве подарка россияне выбирали косметику и парфюмерию – расходы на них за предпраздничные дни превысили 300 млн рублей, это на 37% больше, чем за этот же период годом ранее. Второе место заняли сертификаты и процедуры в SPA-салонах (284 млн рублей), третью позицию – ювелирные украшения (свыше 200 млн рублей). Выручка магазинов с аксессуарами для женщин увеличилась перед праздником год к году в 2,2 раза, а обороты магазинов с изделиями из кожи выросли всего на 7%.

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