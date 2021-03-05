Фотовыставка «Железные леди» открылась на крупнейших вокзалах ПривЖД

Общество 05.03.2021 13:33 Новости компаний
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05.03.2021 13:33 Новости компаний
Сегодня, 5 марта, на железнодорожных вокзалах Волгограда, Саратова и Астрахани открылась фотовыставка «Железные леди», приуроченная к Международному женскому дню. На стендах представлены портреты сотрудниц Приволжской магистрали на своих рабочих местах.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПривЖД, в праздничном фотопроекте приняли участие билетные кассиры, маневровые диспетчеры, электромеханики, дежурные по станции, приёмщики поездов и представительницы других железнодорожных специальностей.
Автор выставки - фотограф службы корпоративных коммуникаций ПривЖД Юлия Супрун. Она проводила съёмки на железнодорожных предприятиях, действующих в Саратовском, Астраханском и Волгоградском регионах магистрали.
На каждом из трёх вокзалов размещено по двенадцать фотографий формата B2. Подборки отличаются в зависимости от регионов проживания железнодорожниц. При этом ознакомиться со всеми работами можно на официальном сайте ПривЖД в разделе «Железные леди».
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