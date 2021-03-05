Приятные сюрпризы для путешественниц в честь 8 марта подготовил холдинг «РЖД» на вокзалах и в поездах
Общество 05.03.2021 11:47 Новости компаний
0
05.03.2021 11:47 Новости компаний
В честь Международного женского дня 8 марта холдинг «РЖД» на вокзалах и в поездах подготовил приятные сюрпризы для путешественниц.
Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, с 5 по 8 марта на крупнейших вокзалах России женщинам будут дарить цветы и сладкие сувениры, в залах ожидания будут размещены плакаты с поздравлениями, по громкоговорящей связи прозвучат поздравления в исполнении известных актеров и певцов.
Кроме того, поздравления для путешественниц прозвучат в поездах дальнего следования и в пригородных электричках. Перевозчики приготовили комплименты в виде цветов и шоколада.
К празднику приурочены и специальные акции железнодорожников. Например, 5 марта сотрудники вокзального комплекса Волгограда споют для посетителей зала ожидания. Представители пригородной компании АО «Волгоградтранспригород» подарят пассажирам цветочные композиции и открытки.
Реклама
Органы власти в Волгоградской области будут штрафовать за «утаивание» данных от фонда капремонта05.03.2021 11:47
Общество 05.03.2021 11:47
Идею проекта "Школьное кафе" обсудили с родителями и педагогами пяти районов Волгограда05.03.2021 11:22
Общество 05.03.2021 11:22
Зябко и дождливо: взбалмошный ветер не покидает Волгоград05.03.2021 08:13
Общество 05.03.2021 08:13
Автолюбители Волгограда «оплакивают» растаявший вместе со снегом асфальт04.03.2021 21:08
Общество 04.03.2021 21:08
Маршрутка №46с заберет волгоградцев из частного сектора на улице Качинцев04.03.2021 18:25
Общество 04.03.2021 18:25
«Да вы не волнуйтесь»: волгоградская школьница рассказала Путину о волонтерстве04.03.2021 17:40
Общество 04.03.2021 17:40
90 палаток с легальными мимозами ожидают волгоградских мужчин04.03.2021 16:48
Общество 04.03.2021 16:48
В центре Волгограда отреставрируют старинный дом - музей04.03.2021 16:26
Общество 04.03.2021 16:26
Отношение жителей к коронавирусным ограничениям изучат в Волгоградской области04.03.2021 14:33
Общество 04.03.2021 14:33
В Волгограде прокуратура поймала коммунальщиков на мухлеже с ремонтом братской могилы03.03.2021 21:03
Общество 03.03.2021 21:03
«Мы – не тунеядцы»: полиция пополнила бюджет Волгоградской области на 1,2 млрд рублей03.03.2021 20:51
Общество 03.03.2021 20:51
В ЦПКиО Волгограда появится фруктовый сад03.03.2021 16:58
Общество 03.03.2021 16:58
В Волгограде закопали опасную коммунальную яму у девятиэтажки03.03.2021 16:09
Общество 03.03.2021 16:09
Приволжская железная дорога готова к обеспечению бесперебойного движения поездов в период весеннего паводка03.03.2021 15:25
Общество 03.03.2021 15:25
В Волгоградской области выделили миллионы на взыскание с населения долгов за капремонт03.03.2021 13:50
Общество 03.03.2021 13:50
Реклама