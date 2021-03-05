



В честь Международного женского дня 8 марта холдинг «РЖД» на вокзалах и в поездах подготовил приятные сюрпризы для путешественниц.

Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, с 5 по 8 марта на крупнейших вокзалах России женщинам будут дарить цветы и сладкие сувениры, в залах ожидания будут размещены плакаты с поздравлениями, по громкоговорящей связи прозвучат поздравления в исполнении известных актеров и певцов.

Кроме того, поздравления для путешественниц прозвучат в поездах дальнего следования и в пригородных электричках. Перевозчики приготовили комплименты в виде цветов и шоколада.