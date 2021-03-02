Золото, романтика и колбаса: в Волгограде женщины и мужчины определились с подарками на 8 марта

Общество 02.03.2021 18:13
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02.03.2021 18:13
Перед Международным женским днем волгоградки признались, какой подарок они точно не хотели бы получить от мужчин и описали идеальный вечер 8 марта. У мужчин - свой взгляд на дамский праздник. Ждут ли девушки дорогих подарков, уместно ли подарить деньги и причем тут колбаса? Подробности - в опросе ИА «Высота 102».
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