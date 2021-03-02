Общество 02.03.2021 10:33
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02.03.2021 10:33
Демонтажные работы стартовали на бульварной части проспекта Жукова от улицы Хорошева до Самарского разъезда. Уже вывезены старые скамейки и опоры уличных светильников.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, на объекте установят новые сети освещения и систему автополива протяженностью свыше двух километров. Также аллею ждет обновление покрытия пешеходных дорожек площадью более пяти тысяч квадратных метров, там поставят новые скамейки и смонтируют камеры видеонаблюдения.
Как только позволит погода, строители начнут разбирать старый тротуар. Дополнительно на прогулочной территории будут высажены 400 деревьев высотой от 2 до 4 метров и 3300 кустарников.
В сквере появятся «скамья примирения», декоративные кованые композиции в виде автомобиля, велосипеда, арка в форме сердца, а также лавочка в виде фортепиано.
В планах муниципалитета обновить в этом году семь общественных пространств Волгограда.
В частности, запланировано благоустройство пешеходной зоны в Тракторозаводском районе, площадки перед театром «Царицынская опера» в Краснооктябрьском, бульварной зоны по улице Титова, обновление сквера имени 8 марта в Центральном районе и улицы Казахской в Советском. Также продолжится строительство парка на территории микрорайона «Долина».
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