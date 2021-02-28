Общество

В обесточенный поселок Волгоградской области вернули свет и воду

Общество 28.02.2021 10:54
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28.02.2021 10:54


Сегодня в час ночи ликвидировали аварию  на электроподстанции в поселке Райгород Светлоярского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете ЖКХ и ТЭК  Волгоградской области, подача электроэнергии, холодной и горячей воды восстановлена в полном объеме. В настоящий момент оборудование работает в штатном режиме. 
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало о том, что жители двух поселков – Светлого Яра и Райгорода – накануне утром остались без воды. В Райгороде также не было света. В районном центре уже к полудню удалось ликвидировать последствия технологического нарушения на электроподстанции Горводоканала, вызванного выходом из строя перегоревшего элемента энергообъекта. Ситуация в Райгороде была серьезнее. Без света и воды оставались около 3 тысяч проживающих здесь человек. Подача тепла продолжилась благодаря задействованным дизель-генераторам. Сообщалось, что внештатные ситуации в Светлом Яру и Райгороде между собой не связаны. Между тем, прокуратура Волгоградской области организовала проверку по данному факту. 

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