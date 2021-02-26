Компания “Виво Маркет” стала площадкой для обсуждения актуальных задач по организации школьного питания
Общество 26.02.2021 18:42 Новости компаний
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26.02.2021 18:42 Новости компаний
Специалисты компании “Виво Маркет” и Ассоциации “Профессионалы социального питания” поделились опытом организации школьных завтраков и обедов в Волгограде с главами городских округов и муниципальных районов Волгоградской области.
Как сообщает ИА "Высота 102", выездное совещание прошло на комбинате готового питания в Кировском районе. С соблюдением необходимых санитарно-гигиенических норм и правил гости осмотрели современное производство, которое было запущено в работу в июне 2019 года, и которое является одним из самых крупных в Южном федеральном округе.
О современных тенденциях в школьном питании рассказала руководитель Ассоциации “ПСП” Софья Жилина:
“Организация школьного питания сегодня - это важная государственная задача. Президентская программа декларирует охват качественным, безопасным и правильным горячим питанием 100% учеников. Регулирование школьного питания вышло на федеральный уровень. Ответственность за выполнение этой задачи перешла с уровня директоров школ на уровень муниципалитета. Требования к организации процесса выросли в разы. Уровень проверок и контроля за расходованием федеральных субсидий стал еще более жестким. А значит система организации питания в школах должна соответствовать всем необходимым стандартам. К этому нужно быть готовыми”.
По словам Софьи Жилиной, для выполнения требований нового законодательства, в том числе Постановлений Роспотребнадзора №32“О требованиях к организации общественного питания населения” и №28“О требованиях к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”, нужны современные технологии, развитая инфраструктура и специалисты, для которых аббревиатура ХАССП будет понятным руководством к действию. Таких специалистов в регионе необходимо воспитать.
Отметим, в Волгограде уже есть опыт организации школьного питания на принципиально новом современном уровне. Основой технологичной системы является комбинат питания, где производятся полуфабрикаты различной степени готовности, сделанные по единым стандартам качества, которые доставляются на школьные пищеблоки, где доготавливаются школьными поварами. Это значительно облегчает работу специалистам на местах и позволяет контролировать качество школьных блюд на всех этапах.
Следующая задача - модернизация самих школьных пищеблоков. Построенные в 60-х, 70-х годах прошлого века они сильно устарели и требуют обновления. В Волгограде прорабатывается возможность использовать для модернизации школьных столовых такой инструмент, как муниципально-частное партнерство. С данной инициативой к мэрии города вышла компания “Школьное кафе”, учредителем которой является “Виво Маркет”. Инициатива обсуждается в администрации Волгограда.
Как было отмечено на совещании, волгоградский опыт организации школьного питания можно использовать в муниципальных районах.
“Хочу подчеркнуть, что социальное питание не равно общественному питанию, где правила взаимодействия между заказчиком и потребителем услуги понятны. Сфера социального питания - это более жесткая система, с более высоким уровнем ответственности, которая, к тому же, находится на стадии формирования. Для решения всего блока задач мы предлагаем объединиться. Как раз сейчас создается отраслевой федеральный “Союз Социального питания”, который будет иметь свое отделение в волгоградском регионе. Цели Союза - создание системы социального питания, решение вопросов отрасли на федеральном уровне, содействие в работе операторов питания на местах, выработка единых стандартов, защита интересов всех участников отрасли, организация системы обучения новшествам законодательства”, - подчеркнула Софья Жилина.
Напомним, Волгоградская область в числе первых приступила к исполнению поручения Президента РФ Владимира Путина о бесплатном питании учащихся начальной школы. Оперативно осуществить все необходимые для этого мероприятия регион смог благодаря уже имеющемуся опыту – по решению губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова с 1 января 2019 года все первоклассники Волгоградской области получают в школе бесплатные завтраки. А начиная с 1 сентября не только первоклассники, но и ученики всей начальной школы региона стали питаться в школе бесплатно.
“Первое впечатление - очень масштабно и очень качественно. У нас в Николаевском районе 16 школ, везде организовано горячее питание, работаем через поставщиков. Мы уже проговорили о том, чтобы завести наш кооператив, который производит мясные полуфабрикаты, во взаимодействие с этим комбинатом питания. Я для себя очень много нового увидела и услышала, будем двигаться в направлении развития. Отрасль нуждается в обновлении, нуждается в профессиональных кадрах, современных подходах”, - отметила по итогам совещания глава Николаевского района Анжелика Гребенникова.
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