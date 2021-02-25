



За последнюю неделю Волгоградская область в рамках массовой вакцинации от коронавируса получила еще 14 тысяч 700 доз «Спутника V». Об этом, сообщает ИА «Высота 102», рассказал на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов. Всего, таким образом, федеральный центр выделил региону 60 тысяч 121 дозу вакцины, в том числе 500 доз «ЭпиВакКороны». Всего в Волгоградской области прививку от опасной инфекции получила почти 41 тысяча жителей. Полностью завершили вакцинацию 13866 человек.

При этом, отметил Николай Алимов, в федеральном центре заявляли о необходимости привить не менее 60% населения регионов, исключая детей. Что касается нашего региона, то это около 700 тысяч жителей.



