После оттепели в Волгоградскую область придут суровые морозы

Общество 22.02.2021 10:25
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22.02.2021 10:25
Резкая перемена погоды ожидается в Волгоградской области уже сегодня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные мониторинга окружающей среды, небольшой минус утром сменится на плюсовые значения температуры к полудню, а ближе к вечеру похолодает до -7 градусов.
Мороз усилится ночью и завтра ночью в Волгоградской области ожидается похолодание до -21 градуса, днем будет до -11. Сегодня прогнозируют осадки в виде снега и дождя, завтра к вечеру вновь ожидается снег.
Сегодня местами в регионе также ожидается гололед и усиление западного, северо-западного ветра порывами до 18 м/с.
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