После оттепели в Волгоградскую область придут суровые морозы





Резкая перемена погоды ожидается в Волгоградской области уже сегодня. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные мониторинга окружающей среды, небольшой минус утром сменится на плюсовые значения температуры к полудню, а ближе к вечеру похолодает до -7 градусов.

Мороз усилится ночью и завтра ночью в Волгоградской области ожидается похолодание до -21 градуса, днем будет до -11. Сегодня прогнозируют осадки в виде снега и дождя, завтра к вечеру вновь ожидается снег.

Сегодня местами в регионе также ожидается гололед и усиление западного, северо-западного ветра порывами до 18 м/с.