



В Волгоградской области поздравления с праздником 23 февраля примут почти 1,155 млн мужчин. По данным Волгоградстата на 2020 год, представители сильного пола от общей численности населения региона составляют 46,4%. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, при этом более 63% мужчин находятся в трудоспособном возрасте, свыше 17% - пенсионеры, пятая часть – это дети и подростки.

Большая часть мужчин (76%) – городские жители, и только 24% – из сельской местности.

Средний возраст мужского населения области составляет 38,7 лет. Максимальный средний возраст отмечен в Руднянском районе – 42,3 года, а самым «молодым» остается Палласовский район, где мужчинам в среднем 35,5 лет.

Стоит отметить, что в Волгоградской области 650 долгожителей (95 лет и старше), а 100-летний рубеж «перешагнули» 94 представителя сильного пола.

Фото из архива ИА "Высота 102".