Общество 20.02.2021 16:41
0
20.02.2021 16:41
В Волгоградской области поздравления с праздником 23 февраля примут почти 1,155 млн мужчин. По данным Волгоградстата на 2020 год, представители сильного пола от общей численности населения региона составляют 46,4%. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, при этом более 63% мужчин находятся в трудоспособном возрасте, свыше 17% - пенсионеры, пятая часть – это дети и подростки.
Большая часть мужчин (76%) – городские жители, и только 24% – из сельской местности.
Средний возраст мужского населения области составляет 38,7 лет. Максимальный средний возраст отмечен в Руднянском районе – 42,3 года, а самым «молодым» остается Палласовский район, где мужчинам в среднем 35,5 лет.
Стоит отметить, что в Волгоградской области 650 долгожителей (95 лет и старше), а 100-летний рубеж «перешагнули» 94 представителя сильного пола.
Фото из архива ИА "Высота 102".
Реклама
Сила и мощь: военные Волгоградской области показали мастер-класс20.02.2021 18:53
Общество 20.02.2021 18:53
Народный дозор-2020: голосуем за отважных жителей Волгоградской области20.02.2021 16:02
Общество 20.02.2021 16:02
Синоптики обещают снег и дождь в Волгоградской области20.02.2021 15:25
Общество 20.02.2021 15:25
Сбер проведёт День технологий для школьников и студентов20.02.2021 15:20
Общество 20.02.2021 15:20
Волгоградский губернатор взялся за оружие (ВИДЕО)20.02.2021 14:53
Общество 20.02.2021 14:53
ВТБ: Женщины копят чаще, а мужчины – больше20.02.2021 14:02
Общество 20.02.2021 14:02
В Волгоградском УФАС ответили на вбросы в "телеге"20.02.2021 13:48
Общество 20.02.2021 13:48
Смертность от коронавируса в Волгоградской области остается высокой20.02.2021 13:36
Общество 20.02.2021 13:36
Торжественно и по-военному: силовики и чиновники шлифуют боевое мастерство на волгоградском "Прудбое"20.02.2021 12:38
Общество 20.02.2021 12:38
"Моя старость изумительно интересна": знаменитая бабушка-поисковик из Сталинграда-Волгограда отмечает 80-летний юбилей20.02.2021 12:15
Общество 20.02.2021 12:15
В Волгограде заводик "прогнали" с захваченной земли20.02.2021 11:41
Общество 20.02.2021 11:41
Волгоградское МУП продает ненужную базу20.02.2021 08:12
Общество 20.02.2021 08:12
В Волгограде замерзающим пациентам «красной зоны» выдали обогреватель19.02.2021 20:33
Общество 19.02.2021 20:33
В Волгограде 41-летний мужчина с вирусным заболеванием скончался от ковида19.02.2021 19:42
Общество 19.02.2021 19:42
Олег Савченко: Важно уделять особое внимание созданию комфортных условий для детей19.02.2021 17:27
Общество 19.02.2021 17:27
Реклама