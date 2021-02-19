Партию шин арестовали в автомагазине Волгограда





Шины с ненадлежащей маркировкой изъяли из автомагазина в Волгограде сотрудники Роспотребнадзора и Южного таможенного управления Астраханской таможни. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора, продукцию арестовали в магазине ООО "Вилс" в Дзержинском районе.

Так, в соответствии с постановлением правительства РФ, с 15 декабря 2020 года запрещен оборот шинной продукции без маркировки всеми участниками рынка. С 1 марта 2021 года все участники оборота шин и покрышек будут обязаны передавать сведения о движении маркированных шин в Государственную информационную систему (ГИС) мониторинга товаров. При этом хранение шин допускается только в "закодированном" виде.

Согласно Правилам 1958 "средство идентификации шин" – это код маркировки в машиночитаемой форме, представленный в виде двухмерного штрихового кода или записанный на радиочастотную метку. Средство идентификации не должно печататься на прозрачной оберточной пленке или каком-либо другом внешнем оберточном материале и перекрываться другой информацией.

В автомагазине продавались шины с маркировкой, не соответствующей вышеуказанному порядку Правил 1958. На них средство идентификации было нанесено способом, позволяющим отделить его от товара без нарушения его целостности.

В отношении ООО возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ.

Фото управления Роспотребнадзора по Волгоградской области