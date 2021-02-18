Общество

В Волгограде чиновник-десантник из райадминистрации «построил» граждан и журналистов

Общество 18.02.2021 10:58
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18.02.2021 10:58




С конфликта на ровном месте началась встреча жителей Центрального района с представителями власти в ГДЮЦе по теме завышенных счетов за тепло. Само мероприятие прошло в конструктивном русле – руководители профильных структур мэрии, депутаты облдумы были вежливы и деликатны при обсуждении «горячего» вопроса. Всем гостям дали высказаться, выплеснуть эмоции, после чего участники совещания спокойно разобрали по косточкам ситуацию с начислением платы по каждому из проблемных домов.
Удивил граждан воинственный настрой заместителя главы Центрального района Андрея Андриевского. Перед началом совещания чиновник  решил выяснить, кто именно пришел на встречу – собственники жилья, которых и приглашали власти, или арендаторы. «Вы кто, житель или еще кто? Собственник или арендатор помещения?», - спросил Андриевский у председателя совета дома №2 по улице Мира. Мужчина, которому адресовали вопрос, искренне удивился. «А что,  разве совет дома может возглавлять арендатор нежилого посещения?», - с недоумением заметил он.
Собравшимся чиновник представился, показывая служебное удостоверение, не только  представителем  администрации района, но и «ветераном воздушно-десантных войск». Для чего жителям знать такие биографические подробности – чиновник не пояснил. 
«Здесь конкретно будет решаться вопрос по отоплению, а не какие-то спектакли», - заявил замглавы района, чем еще больше изумил присутствующих. Никто из собравшихся даже не пытался конфликтовать с чиновником и более того, невольные участники конфликта сами пытались успокоить возбудившегося представителя власти.
Претензии у Андриевского вскоре обнаружились и к съемочной группе «Высоты 102». «Вы у меня разрешение  спросили на съемку?», - тыкая пальцем в камеру, вопросил чиновник. Журналист информагентства пояснил, что в соответствии с законом о СМИ такое разрешение не требуется.
«Мы находимся в публичном месте. У нас публичное мероприятие и видеосъемка разрешена. Давайте не будем переводить в какую-то плоскость», - вновь пытался сгладить ситуацию один из жителей. В ответ замглавы района обмолвился о личной жизни. 
«Нет, личная жизнь это дома, а здесь это все исключается», - пытался достучаться до сознания чиновника представитель совета многоквартирного дома.
К счастью, на самом собрании в президиуме господина Андриевского не оказалось и участники собрания смогли спокойно погрузиться в коммунальные проблемы.

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