Телеком

В преддверии праздников в салонах связи «Ростелекома» стартовала выгодная акция на смартфоны

Телеком 18.02.2021 10:59 Реклама
0
18.02.2021 10:59 Реклама


В салонах связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru стартовала акция «Активируй скидку на смартфон». В преддверии 23 февраля и 8 марта приобрести смартфон можно с выгодной скидкой. Акция распространяется на популярные модели ведущих мировых производителей: «Honor», «Samsung», «Huawei», «Xiaomi», «ZTE», «Apple», «Realme».
«Предоставление жителям страны доступа к удобным технологичным цифровым продуктам и сервисам — это один из наших приоритетов. Общение, дистанционное образование, телемедицина, безопасность и другие сферы повседневной жизни основаны на передовых цифровых технологиях. И приобретение современных пользовательских устройств, особенно смартфонов, не должно быть для клиентов обременительным», — отметил генеральный директор ООО «Ростелеком – Розничные системы» Денис Голещихин.
Скидку до 3 тысяч рублей можно получить при покупке акционного смартфона вместе с аксессуаром.Смартфоны традиционно являются одной из самых популярных категорий подарков среди технологичных товаров на российском рынке.
Акция «Активируй скидку на смартфон»1 в салонах2 связи «Ростелекома» и интернет-магазине shop.rt.ru действует до 10 марта 2021 года включительно. Адреса салонов связи, участвующих в акции, можно посмотреть по ссылке.
1 Акция «Активируй скидку на смартфон. Февраль-2021» действует с 16 февраля по 10 марта 2021 года. Продавец акционного товара ООО «Ростелеком – Розничные системы» (Место нахождения: 108811, г. Москва, п. Московский, 22 км. Киевского шоссе, д.6 стр.1. ОГРН: 1047855105650). Подробная информация об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве акционного товара, сроках, месте и порядке получения на shop.rt.ru.
2 Под салоном «Ростелекома» понимаются Центры продаж и обслуживания организатора Акции – ООО «Ростелеком – Розничные системы».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Уютный ЖК в Кировском районе от ГК "Волгострой"

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

АО «ВТЗ» требуется контролер лома и отходов металла.Тел.: 89270606332
Телеком
18.02.2021 12:30
Телеком 18.02.2021 12:30
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
17.02.2021 15:26
Телеком 17.02.2021 15:26
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
11.02.2021 16:57
Телеком 11.02.2021 16:57
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
10.02.2021 10:42
Телеком 10.02.2021 10:42
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
09.02.2021 12:12
Телеком 09.02.2021 12:12
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
08.02.2021 16:55
Телеком 08.02.2021 16:55
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
04.02.2021 10:59
Телеком 04.02.2021 10:59
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
03.02.2021 19:15
Телеком 03.02.2021 19:15
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
29.01.2021 10:19
Телеком 29.01.2021 10:19
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
28.01.2021 10:23
Телеком 28.01.2021 10:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
27.01.2021 13:05
Телеком 27.01.2021 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.01.2021 12:28
Телеком 26.01.2021 12:28
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
26.01.2021 10:34
Телеком 26.01.2021 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
25.01.2021 14:23
Телеком 25.01.2021 14:23
Комментарии 0

0
Далее
Телеком
21.01.2021 10:30
Телеком 21.01.2021 10:30
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:11
Обвиняемый в краже элитных авто в Волгограде экстрадирован из ЧехииСмотреть фотографии
16:51
Обнуление счетчиков и дикий перетоп: волгоградцев просят не кипятитьсяСмотреть фотографииCмотреть видео
15:33
После скандала чиновник «десантировался» с кресла замглавы района в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:28
Прокуратура усилит контроль за ликвидацией опасного наследия волгоградского «Химпрома»Смотреть фотографии
14:48
Онлайн-банкинг СберБизнес предложил клиентам возможность объединять несколько учётных записейСмотреть фотографии
14:18
На перекрестке в Волгограде поменяют схему проездаСмотреть фотографии
14:03
Бизнес-леди из Урюпинска Волгоградской области «зажала» зарплату сотрудникамСмотреть фотографии
13:55
Качинский рынок в Волгограде открылся после пожараСмотреть фотографии
13:27
Идею “Школьного кафе” обсуждают с педагогами и родителями ВолгоградаСмотреть фотографии
13:27
Спикер Волгоградской облдумы сравнил бездомных собак с бандитами из 90-хСмотреть фотографииCмотреть видео
12:30
Стало известно, какие подарки покупают в Волгограде к 23 февраляСмотреть фотографии
12:30
В Волгоградской области задержали серийных дачных воришекСмотреть фотографии
10:59
В преддверии праздников в салонах связи «Ростелекома» стартовала выгодная акция на смартфоныСмотреть фотографии
10:58
В Волгограде чиновник-десантник из райадминистрации «построил» граждан и журналистовСмотреть фотографииCмотреть видео
10:14
Будущее за ними: благотворительный фонд Андрея Мельниченко создает среду для развития талантов в российских регионахСмотреть фотографии
10:11
Женщина за рулем китайского внедорожника сбила школьника под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:05
В Волгоградской области водитель погиб, переправившись через замерзший ДонСмотреть фотографии
08:31
В Волгограде оборудование клиники пластической хирургии «Ассоль» выставили на торгиСмотреть фотографии
08:03
Жилой квартал «Волго-Дон» вдохнет новую жизнь в район ТулакаСмотреть фотографии
20:55
Волгоградское УФАС в период пандемии приняло рекордное количество жалоб на ценыСмотреть фотографии
19:34
Из всех «спортивных» вузов РФ инновационный статус получила только волгоградская академияСмотреть фотографии
18:01
Сбежавшему в Волгоградской области из колонии-поселения осужденному увеличат срокСмотреть фотографии
17:34
В Волгоградском УФАС выявили учреждение-«прокладку» при заключении многомиллионных контрактовСмотреть фотографииCмотреть видео
16:42
Предприниматели возвращаются на обгоревший Качинский рынок в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:40
Сбербанк поделился со студентами Поволжских вузов основами инвестированияСмотреть фотографии
16:34
«Приходит каждую ночь»: похождения хулигана в Волжском попали на камеруСмотреть фотографииCмотреть видео
16:01
В Волгоградской области морковь сравнялась в цене с картофелемСмотреть фотографии
15:54
В Советском районе Волгограда продолжатся чудесные метаморфозы улицы КазахскойСмотреть фотографии
15:46
«Вот гробик тысяч за 20»: глава волгоградского УФАС – о новых союзниках и старых врагах в борьбе с «Памятью»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:26
«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до КалининградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 