В Волгограде перекосило памятник на братской могиле советских солдат

Общество 14.02.2021 11:40
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14.02.2021 11:40
В неудовлетворительном состоянии находится в Волгограде объект культурного наследия «Братская могила воинов 62-й и 64-й Армии» в Краснооктябрьском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», эксперты согласились, что памятник требует ремонта. Проектно-сметная документация для проведения работ по сохранению братской могилы, в которой захоронено 2000 советских солдат, получила положительное заключение государственной историко-культурной экспертизы. Аукцион на разработку проектно-сметной документации был объявлен мэрией Волгограда осенью 2020 года.
Объект культурного наследия регионального значения расположен у ДК им. Ю.Гагарина на территории парка. По одной из версий, парк был основан в 1925 году, по другой - в годы первой пятилетки, в 1930-х годах рабочими завода «Баррикады». Во время Сталинградской битвы здесь шли ожесточенные боевые действия, в ходе которых здание Дома культуры и парк сильно пострадали. В августе-сентябре 1942 года на этот участок были поставлены полки 308-й стрелковой дивизии полковника Леонтия Гуртьева. В ночь на 27 сентября 308-я стрелковая дивизия переправилась на правый берег Волги и в течение трех недель защищала Верхний поселок завода «Баррикады» и сам завод. Боевые действия 308-й стрелковой дивизии были высоко оценены командующим 62-й армии Василием Чуйковым и 7 декабря 1942 года Леонтию Гуртьеву было присвоено звание генерал-майора. А в 1979 году примыкающая к парку улица Аэропортовская была переименована в улицу имени генерала Гуртьева.
Сегодня о тех событиях напоминает памятник, установленный здесь на братской могиле бойцов 62-й и 64-й армий. Он представляет собой железобетонную скульптуру скорбящего воина в шинели и плащ-накидке. В правой руке у него автомат, в левой – каска. Воин склонил голову над прахом тех, кто здесь похоронен. Фигура воина высотой чуть более 2 метров находится на 4-метровом постаменте, который в 1987 году по проекту архитектора Г. М. Камышева был облицован мраморными и гранитными плитами.
В настоящее время в неудовлетворительном состоянии находится основание под пьедестал и сам пьедестал, водруженный в центре основания. Гранитные плиты потрескались, швы между ними разошлись и увеличились, есть сколы, произошло небольшое смещение в горизонтальном направлении, наблюдается незначительный перекос. На скульптуре воина повреждений не обнаружено.
Эксперты согласились с тем, что с целью сохранения объекта культурного наследия необходимо выполнить ремонт основания и пьедестала, произвести перекладку гранитных и мраморных облицовочных плит. Отмечается, что ремонт не предполагает изменения исторически сложившегося цветового решения и материалов, хотя проект предполагает полную замену облицовки памятника.
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