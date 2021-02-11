Жителям Волгоградской области пообещали перерасчет за тепло

Общество 11.02.2021 09:50
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11.02.2021 09:50
В случае выявления факта выставления жильцам завышенной платы за отопление инспекция госжилнадзора обяжет исполнителя коммунальной услуги сделать жителям перерасчет. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгоградской области.
В городских округах проверки уполномочены проводить муниципальные ГЖИ совместно с сотрудниками органов местной власти. В случае выявления нарушения будет вынесено предписание по его устранению.
В администрации региона напомнили, что размер платы за отопление напрямую зависит от фактически потребленного многоквартирным домом объема тепловой энергии, что в свою очередь связано с температурой наружного воздуха, количеством дней в расчетном периоде, за которые производится снятие показаний общедомового прибора учета, проведением регулировочных работ на тепловом узле. Снятие показаний общедомового счетчика тепла должно производиться управляющими компаниями строго с 23-го по 25-е число текущего месяца.
Проконсультироваться по вопросам начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и за отопление, можно по телефонам «горячих линий». Они организованы в Управлении «Жилищная инспекция Волгограда» аппарата главы Волгограда по тел.: 8 (8442) 39-70-15 (во вторник с 9-00 до 11-00, четверг с 15-00 до 17-00); в инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области по тел: 8 (8442) 35-27-11 (во вторник и четверг с 9-00 до 16-00).
Оставить обращение с жалобой на некорректное начисление платы можно либо на сайте ГИС ЖКХ, либо написав письменное обращение по адресу: 400074, г. Волгоград, ул. Козловская, д. 39А. Также необходимо предоставить копии платежных документов.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что депутаты Волгоградской облдумы озаботились проблемой начисления завышенной платы за отопление. Теперь в причинах возникновения этой проблемы разбираются представители сразу нескольких ведомств.
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