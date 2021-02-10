



ООО «Совместное предприятие «Память» и директор Гаянэ Овсепян оштрафованы волгоградским УФАС по результатам рассмотрения административных дел. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, на коммерческую организацию и ее руководителя наложены меры взыскания соответственно на 300 и 12 тысяч рублей за недобросовестную конкуренцию.

В ведомстве напомнили, что еще в январе 2020 года УФАС рассмотрело дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «СП «Память», которое уличили в распространении недостоверной и несоответствующей законодательству о похоронном деле информации о том, что исключительным правом на захоронение на муниципальных кладбищах Волгограда наделены только специализированные службы по вопросам похоронного дела в Волгограде. В частности, ООО «СП «Память» было признано нарушающими ст. 14.8 Закона о защите конкуренции № 135-ФЗ, в соответствии с которой не допускаются иные формы недобросовестной конкуренции наряду с предусмотренными ст.ст. 14.1-14.7 Закона о защите конкуренции. Коммерческой организации было выдано предписание о прекращении нарушения.

В сентябре 2020 года арбитражным судом Волгоградской области подтверждено то, что ООО «СП «Память» доводит до сведения лиц, взявших на себя обязанности по погребению умершего, несоответствующие законодательству и действительности сведения о том, что исключительным правом на оказание услуг по погребению обладают только специализированные службы по вопросам похоронного дела, т.е. «Память». При этом судом также подтверждены законность и обоснованность выданного УФАС предписания в части требования от ООО «СП «Память» прекратить распространять указанные сведения. В волгоградском УФАС в настоящее время ждут от ООО «СП «Память» информации об исполнении предписания. В случае неисполнения также будет рассмотрен вопрос о привлечении ООО «СП «Память» к административной ответственности, предупредили в ведомстве.

Апелляционная инстанция в январе 2021 года оставила в силе решение волгоградского арбитража по указанному делу и решения УФАС и суда вступили в законную силу.

Руководитель УФАС Роман Лучников так прокомментировал сложившуюся ситуацию: «В настоящее время нами также ведётся работа по привлечению к ответственности администратора агентской службы ООО «СП «Память», непосредственно распространявшей указанные несоответствующие законодательству и действительности сведения, которая от нас скрывается. Так что борьба продолжается».



