На скользкие улицы Волгограда вышли десятки единиц спецтехники

Общество 09.02.2021 17:48
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09.02.2021 17:48
С началом ледяного дождя муниципальные службы Волгограда вышли на обработку дорог реагентами. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, борьбу со снежными накатами и наледью на улицах города ведут 90 единиц спецтехники. К работе подключились, в том числе, комбинированные дорожные машины и тракторы-щетки.
В первую очередь песко-соляной смесью обрабатывают главные магистрали Волгограда. Затем техника переместится на второстепенные дороги. После вступления реагента в реакцию со снегом и образования снежной каши к работе приступят звенья машин со снегоотвалами. Тротуары и пешеходные зоны очищают тракторы-щетки и машины, оборудованные устройствами для сметания снега. Всего к настоящему времени израсходовано 350 тонн реагентов.
По информации Волгоградского ЦГМС до конца вторника в регионе прогнозируются ледяной дождь, сильный снег и метель с порывами ветра до 18-23 м/с. В связи с этим обработка городских территорий будет вестись без перерыва, в том числе ночью.
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