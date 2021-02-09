На скользкие улицы Волгограда вышли десятки единиц спецтехники





С началом ледяного дождя муниципальные службы Волгограда вышли на обработку дорог реагентами. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, борьбу со снежными накатами и наледью на улицах города ведут 90 единиц спецтехники. К работе подключились, в том числе, комбинированные дорожные машины и тракторы-щетки.

В первую очередь песко-соляной смесью обрабатывают главные магистрали Волгограда. Затем техника переместится на второстепенные дороги. После вступления реагента в реакцию со снегом и образования снежной каши к работе приступят звенья машин со снегоотвалами. Тротуары и пешеходные зоны очищают тракторы-щетки и машины, оборудованные устройствами для сметания снега. Всего к настоящему времени израсходовано 350 тонн реагентов.

По информации Волгоградского ЦГМС до конца вторника в регионе прогнозируются ледяной дождь, сильный снег и метель с порывами ветра до 18-23 м/с. В связи с этим обработка городских территорий будет вестись без перерыва, в том числе ночью.



