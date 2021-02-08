О "Школьном кафе" поговорили открыто и неформально





“ Мы говорим о проекте “Школьное кафе” открыто и честно . Мы хотим, чтобы этот проект находился под контролем общественности. Сегодня мы пригласили людей, от которых ждем обратную связь. Мы хотим получить ответ на главный вопрос: то, как мы предлагаем это сделать, интересно?”, - с этих слов бизнесвумен Арина Шейгеревич начала встречу идеологов проекта реконструкции пищеблоков образовательных учреждений “Школьное кафе” с представителями общественности.

Как сообщает ИА «Высота 102», в дискуссии приняли участие соучредители компании “Виво Маркет” Арина Шейгеревич и Софья Жилина, а также команда пилотного проекта, которую возглавляет директор ООО “Виво Маркет” Мария Иванова. Приглашенными общественными экспертами стали представители родительского сообщества. Многие помнят, как выглядят школьные “столовки” из детства и искренне хотят, чтобы их дети каждый день выбирали не фаст-фуд в соседнем киоске, а горячий завтрак или обед в школе. Участники встречи обсуждали нюансы возможной модернизации школьных пищеблоков более двух часов.





“Обкатка материала с качественной аудиторией” началась с сообщения Марии Ивановой о сути инициативы, которая предполагает полное обновление 23 школьных пищеблоков в 22 образовательных учреждениях 5 районов Волгограда.

“Хочу сказать о проблеме школьного питания. Здесь очень много субъективных аспектов, и таких как вкусно/невкусно, о чем мы часто слышим, и семейные традиции питания, и мода в детском коллективе. Находиться в школьной столовой не круто, покупать в школьной столовой не модно. «Сидеть за одним столом, как малыши - это отстой». Вот психология подростков. Чтобы дети хотели есть в школе, мы должны облагородить для них место приема пищи. Второй момент. Мы понимаем, что нам крайне необходимо менять культуру питания в семьях. Поэтому готовы рассказывать об этом, проводить мастер-классы по приготовлению пищи. Все эти вещи мы можем реализовывать только вместе с педагогами и родителями”, - сообщила Мария Иванова.

Другая проблема, которую отметила спикер, соблюдение санитарных норм и правил. Сейчас на школьных пищеблоках, построенных в основной массе в 70-х, 80-х годах прошлого века, безусловно соблюдаются минимальные санитарно-гигиенические нормы и правила. По принципу “бедненько, но чистенько”. Но то, в каких условиях трудятся повара, далеко от требований современности.

“Когда из окон дует, и плита включается через раз, то работать очень сложно. На часть оборудования уже просто перестали выпускать запчасти, а само оно уже снято с производства. А вот на современном комбинате таких проблем нет. Из-за изношенного оборудования на местах компании приходится постоянно решать вопрос с кадрами. Люди не хотят трудиться в плохих условиях, и их требования вполне справедливы. Чтобы кардинально решить задачу нужно делать это комплексно. Мы считаем, что еду детям должны готовить счастливые люди”, - подчеркнула Мария Иванова.

Напомним, основные параметры инициативы, предложенной компанией “Школьное кафе” (учредитель ООО “Виво Маркет”) таковы: соглашение о муниципально-частном партнерстве с администрацией Волгограда заключается на 20 лет. Инициатор партнерства обязуется полностью переоборудовать в 2021 году 12 пищеблоков и в 2022 году еще 11 пищеблоков. Общая сумма инвестиций может составить порядка 390 миллионов рублей, из которых 46 миллионов в течение 3 лет предложено внести городскому бюджету. По окончании контракта имущество остается муниципальным. Детали возможного соглашения сейчас обсуждаются в администрации Волгограда и могут быть изменены.

Пилотные объекты, которые предлагается включить в проект “Школьное кафе”: МОУ СШ №75, МОУ СШ № 134, Лицей №1, Гимназия №7, МОУ СШ №40, МОУ СШ №101, Лицей №8, Лицей №7, Лицей №9, МОУ СШ №96, Гимназия №11, МОУ СШ №102, Лицей №2, МОУ СШ №5 МОУ СШ №92, МОУ СШ №49, Лицей №11, Гимназия №17, Гимназия №5, МОУ СШ №27, МОУ СШ №86, Гимназия №16.

Как рассчитывалась сумма в 390 миллионов рублей, кто и как будет осуществлять контроль за реализацией проекта, как будет выглядеть “шведский стол” для детей, за счет чего планируется увеличить пространство школьных столовых, предусмотрены ли средства на дальнейшую замену оборудования? Эти и другие вопросы звучали в аудитории.

На самый популярный вопрос: по какому принципу отбирались школы? - ответила Софья Жилина: “Школы выбирались из тех, где мы (компания “Виво Маркет”), как оператор питания, уже работаем. Мы знаем, какое там оборудование, какие есть инфраструктурные нюансы. Кроме того, мы исходили из того, чтобы как можно больше детей смогли получить новые пространства. Это пилот. Нам нужно отработать механизмы и не взять сейчас на себя больше, чем мы можем сделать. Нам нужно создать алгоритмы для финансовых институтов и для инвесторов с тем, чтобы в дальнейшем масштабировать этот опыт могли не только мы. Новый опыт, который мы получим, будет бесценен для всех сторон - для школ, для родителей, для детей. И поэтому так важно совместно обсудить это на этапе подготовки”.

“Школа, где учится мой ребенок, к сожалению, не вошла в проект, - сказала участница встречи Алина Пелипец, - но я очень благодарна вам за эту идею. Я восхищаюсь людьми, которые не боятся заходить в такие сложные социальные проекты. Не боятся и идут вперед. Желаю успеха этому начинанию”.

“Большое спасибо. Спасибо за понимание и за интересные, иногда каверзные вопросы. Думаю, что у нас еще будет возможность не раз встретиться. Мы открыты, и такие конструктивные диалоги будут продолжаться”, - резюмировала Арина Шейгеревич.



