В Волгоградской области бомж после тройного поджога обрел казенный дом





Иловлинский суд Волгоградской области отправил 39-летнего мужчину без определенного места жительства в колонию строгого режима. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, мужчина работал в животноводческом хозяйстве у фермера в качестве рабочего по уходу за скотиной. В мае прошлого года он решил отомстить своему работодателю, к которому испытывал неприязнь, и поджег солому в хозяйственной постройке. Постройка сгорела полностью вместе с находившимся там имуществом. В этот же день «пироман» поджег и сложенное на территории домовладения работодателя луговое сено в рулонах. Но и этого ему показалось мало. Через несколько дней мужчина аналогичным образом поступил и с автомобилем «Skoda Roomster», на котором ездил его хозяин.

Фермеру в результате был причинен ущерб на общую сумму более 600 тысяч рублей. В суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и пытался оправдать себя тем, что в момент совершения преступлений был пьяным. Однако суд посчитал это отягчающим обстоятельством. Теперь мужчина обретет временную прописку в казенном доме – в колонии строгого режима он проведет три года. Решение суда не вступило в законную силу.



