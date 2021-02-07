В Волгоградской области бомж после тройного поджога обрел казенный дом

Общество 07.02.2021 13:06
0
07.02.2021 13:06
Иловлинский суд Волгоградской области отправил 39-летнего мужчину без определенного места жительства в колонию строгого режима. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, мужчина работал в животноводческом хозяйстве у фермера в качестве рабочего по уходу за скотиной. В мае прошлого года он решил отомстить своему работодателю, к которому испытывал неприязнь, и поджег солому в хозяйственной постройке. Постройка сгорела полностью вместе с находившимся там имуществом. В этот же день «пироман» поджег и сложенное на территории домовладения работодателя луговое сено в рулонах. Но и этого ему показалось мало. Через несколько дней мужчина аналогичным образом поступил и с автомобилем «Skoda Roomster», на котором ездил его хозяин.
Фермеру в результате был причинен ущерб на общую сумму более 600 тысяч рублей. В суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и пытался оправдать себя тем, что в момент совершения преступлений был пьяным. Однако суд посчитал это отягчающим обстоятельством. Теперь мужчина обретет временную прописку в казенном доме – в колонии строгого режима он проведет три года. Решение суда не вступило в законную силу.
Реклама
«Меняю на трактор»: в Волгоградской области в массовом порядке распродаются рестораны и кафе07.02.2021 16:58
Общество 07.02.2021 16:58
От коронавируса в Волгоградской области умерли еще шесть человек07.02.2021 11:57
Общество 07.02.2021 11:57
Ледяной ветер «пропишется» в Волгоградской области до начала недели07.02.2021 09:11
Общество 07.02.2021 09:11
В Волгоградской области сокращают ковидные стационары06.02.2021 20:01
Общество 06.02.2021 20:01
В Волгоградской области зафиксирована рекордная суточная смертность от коронавируса06.02.2021 13:36
Общество 06.02.2021 13:36
«Не хочу с ними общаться»: дочь погибшей волгоградской пенсионерки отказалась принимать извинения Росгвардии06.02.2021 13:29
Общество 06.02.2021 13:29
"Слонов водили?": на Центральной набережной в Волгограде закрыли детскую площадку06.02.2021 12:49
Общество 06.02.2021 12:49
Ушедшего в отставку главу района в Волгоградской области заменит женщина06.02.2021 10:38
Общество 06.02.2021 10:38
Волгоградцы помогли чиновникам найти нелегальный киоск в камышах06.02.2021 08:47
Общество 06.02.2021 08:47
В 2020 году Сбербанк на четверть увеличил выдачу образовательных кредитов05.02.2021 14:37
Общество 05.02.2021 14:37
Упустили время: в Волгоградской области ковид унес жизни еще шестерых человек05.02.2021 14:37
Общество 05.02.2021 14:37
В Волгограде риэлтор подозревается в обмане своей знакомой05.02.2021 13:46
Общество 05.02.2021 13:46
В Волгоградской области умер основатель кукольного театра05.02.2021 13:30
Общество 05.02.2021 13:30
В центре Волгограда заметили отряд полицейских со щитами и дубинками05.02.2021 13:27
Общество 05.02.2021 13:27
Московский владелец сети АЗС в Волжском оставил персонал без зарплаты05.02.2021 12:02
Общество 05.02.2021 12:02
Реклама