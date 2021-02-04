



В Волгограде простились с Максимом Матвеевичем Загорулько – легендарным человеком, фронтовиком, исследователем и мудрым наставником своих учеников.

Глубокие соболезнования близким Максима Матвеевича в ходе церемонии прощания в триумфальном зале музея-панорамы выразил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА "Высота 102".





«Мы провожаем в последний путь человека, который обладал неиссякаемой энергией. Он был настоящим другом и учителем. Многообразное наследие Максима Матвеевича – оно в его трудах на благо Родины, в его учениках. Спасибо вам, Максим Матвеевич за то, что вы сделали для нашей страны и нашего региона. Вы навсегда останетесь в истории нашего Отечества», - заключил глава региона.

Своими воспоминаниями о Максиме Матвеевиче с ИА «Высота 102» поделился бывший ректор Волгоградского государственного университета Василий Тараканов.

«Я был студентом того последнего курса, который он вел, потом был его аспирантом, подчиненным, а впоследствии даже его руководителем. У него был лозунг: «Экзамен – это продолжение обучения». На зачетах у него всегда можно было пользоваться и лекциями, и книгами. Он никогда не задавал вопросы из учебников – спрашивал так, чтобы студент думал, а не выдавал зазубренный ответ», - рассказывает Василий Валерьевич.

Загорулько не был учителем, который активно наставляет своего подопечного. «Он никогда не говорил, как правильно делать. Мог сказать, как не надо, но всегда заставлял думать», - говорит экс-ректор ВолГУ.

В жизни Загорулько было много уникальных моментов. «Удивительно, к примеру, то, что, кроме университета, он создал научно-исследовательский институт по проблемам экономической истории 20-го века, центр изучения Сталинградской битвы - и все это после 70 лет, уже не будучи ректором. Он привлек на работу в Волгоград специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, которые сейчас являются академиками, членами-корреспондентами РАН, исследователями экономической истории в самых разных отраслях. Это непростая вещь - окружить себя крупнейшими учеными. Ему это удавалось», - с гордостью вспоминает о своем учителе Василий Валерьевич.

При этом человек-глыба Загорулько в общении с близким окружением был очень доступным человеком. «Он старше меня на 42 года, но в какие-то моменты можно было ощущать себя равным с ним. Он никогда не задирал нос. Для огромного количества людей в Волгограде этот человек – памятник. На самом деле он был чудесным, открытым, добрым и компанейским человеком. С ним было очень комфортно», - отметил Василий Тараканов.





Председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков напомнил, что недавно именем Загорулько в Советском районе была названа новая дорога. «По инициативе ветеранского сообщества продолжение улицы Электролесовской получило имя Максима Матвеевича. Там все логично выстроено, поскольку чуть выше Второй Продольной расположен госуниверситет – его детище.. Можно бесконечно говорить о том, каким ярким человеком он был, но сейчас тяжело… Мы будем долго его помнить», - отметил Александр Струков.

Ректор Волгоградского государственного аграрного университета Алексей Овчинников добавил, что в Загорулько сочетались деловой подход ко всему, чем он занимался, и удивительное жизнелюбие. «Сколько мы вместе ни собирались – он всегда любил пошутить, но при этом разговор вел по существу, четко ставил задачи и нацеливал коллектив на их решение. Мы многому у него научились. Он нас молодых, а я стал ректором в молодом возрасте, по-отечески поддерживал, двигал по этому пути. У меня о нем остались только самые добрые воспоминания. Светлая ему память», - заключил Алексей Семенович.





Максим Матвеевич Загорулько скончался 2 февраля, в день годовщины окончания Сталинградской битвы, на 97-ом году жизни. Был участником Великой Отечественной и Советско-японской войн, принимал участие в Сталинградской битве. Был первым ректором Волгоградского государственного университета, открывшегося в 1980 году, долгие годы посвятил изучению Сталинградской битвы и участию в патриотическом воспитании молодого поколения.

Имел множество наград, в том числе ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени.



