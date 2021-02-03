«Хватит пахать на дядю!»: волгоградцы - о работе и своих доходах (ОПРОС)

Общество 03.02.2021 18:07
0
03.02.2021 18:07
Волгоградстат подсчитал, что средняя зарплата жителей региона показала прирост за прошлый год. Средний показатель составил 35 тысяч рублей в месяц. Ощутили ли сами волгоградцы позитивные перемены в собственном благосостоянии, или статистика живет своей жизнью, и как коронавирусный 2020 год сказался на семейном бюджете горожан - об этом съемочная группа "Высоты 102" спросила людей улицах областного центра.
Реклама
«Никогда не задирал нос»: коллеги Максима Загорулько – о легендарном волгоградце04.02.2021 14:08
Общество 04.02.2021 14:08
Коронавирус погубил уже 630 жителей Волгоградской области04.02.2021 13:54
Общество 04.02.2021 13:54
Врачи в Волгограде совершили более 15,3 тысяч поездок на бесплатном такси от Mail.ru Group и Сбера04.02.2021 12:37
Общество 04.02.2021 12:37
В Волгограде убирают павильон с центрового места04.02.2021 11:23
Общество 04.02.2021 11:23
Фронтовик, ученый, легенда: в Волгограде прощаются с Почетным жителем города-героя04.02.2021 11:19
Общество 04.02.2021 11:19
Галина Егорова: почему мирные горожане оказались в тени величия Сталинградской битвы?03.02.2021 22:30
Общество 03.02.2021 22:30
«Сплошная жесть»: Роспотребнадзор нашел много лишнего в питьевой воде под Волгоградом03.02.2021 19:48
Общество 03.02.2021 19:48
Будет горячо: в Волгограде пригрозили штрафами виновникам завышенных счетов по отоплению03.02.2021 15:36
Общество 03.02.2021 15:36
Коронавирус ослабил тиски в Волгоградской области, но продолжил убивать03.02.2021 15:17
Общество 03.02.2021 15:17
В Волгограде под снос попали гаражи вблизи собора03.02.2021 15:01
Общество 03.02.2021 15:01
Прощание с легендарным фронтовиком Максимом Загорулько пройдет в музее-панораме "Сталинградская битва"03.02.2021 11:12
Общество 03.02.2021 11:12
«Нет времени»: в Волгограде скульптуру «Родина-мать зовет!» после недавней реставрации проверят на надежность02.02.2021 20:14
Общество 02.02.2021 20:14
Сталинградская битва глазами офицера-разведчика армии Паулюса02.02.2021 20:06
Общество 02.02.2021 20:06
Бесценный подарок вручил ветеранам службы главный полицейский Волгоградской области02.02.2021 16:23
Общество 02.02.2021 16:23
В Волгограде легендарному танку Т-34 «Челябинский колхозник» вернули молодость02.02.2021 16:07
Общество 02.02.2021 16:07
Реклама